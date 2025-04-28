https://ria.ru/20250428/mishustin-2013837830.html

Мишустин оценил роль ООН в мире

Мишустин оценил роль ООН в мире - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин оценил роль ООН в мире

ООН за время своего существования сделала многое, но за эти годы в мире накопилось немало противоречий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:41:00+03:00

2025-04-28T14:41:00+03:00

2025-04-28T14:42:00+03:00

общество

россия

ссср

москва

михаил мишустин

антониу гутерриш

оон

лига наций

https://cdnn21.img.ria.ru/images/129036/65/1290366571_0:42:3120:1796_1920x0_80_0_0_65658bd17513f313b3ac908cc1cffbe4.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ООН за время своего существования сделала многое, но за эти годы в мире накопилось немало противоречий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Мишустин напомнил, что после победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, позиции Советского Союза укрепились на глобальной арене, а в силу формирования новой модели международных отношений на смену Лиге Наций пришла ООН. "Целью ООН, как это обозначено в Уставе, было "избавить грядущие поколения от бедствий войны". Прежде всего – через мирное урегулирование возможных конфликтов. На этом направлении было сделано очень многое. Равно как и впоследствии для оказания гуманитарной помощи людям, поддержки волонтерства, борьбы с изменениями климата, продвижения здравоохранения, науки, образования. Однако за восемь десятков лет существования ООН в мире накопилось немало противоречий", - сказал глава российского правительства в ходе своего выступления на марафоне на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". Мишустин подчеркнул, что о проблемах и вызовах, с которыми ООН сталкивается, было откровенное обсуждение с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в ноябре 2024 года в Баку, в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20241024/oon-1979751160.html

россия

ссср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, ссср, москва, михаил мишустин, антониу гутерриш, оон, лига наций