https://ria.ru/20250428/mishustin-2013837830.html
Мишустин оценил роль ООН в мире
Мишустин оценил роль ООН в мире - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин оценил роль ООН в мире
ООН за время своего существования сделала многое, но за эти годы в мире накопилось немало противоречий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:41:00+03:00
2025-04-28T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ООН за время своего существования сделала многое, но за эти годы в мире накопилось немало противоречий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Мишустин напомнил, что после победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, позиции Советского Союза укрепились на глобальной арене, а в силу формирования новой модели международных отношений на смену Лиге Наций пришла ООН. "Целью ООН, как это обозначено в Уставе, было "избавить грядущие поколения от бедствий войны". Прежде всего – через мирное урегулирование возможных конфликтов. На этом направлении было сделано очень многое. Равно как и впоследствии для оказания гуманитарной помощи людям, поддержки волонтерства, борьбы с изменениями климата, продвижения здравоохранения, науки, образования. Однако за восемь десятков лет существования ООН в мире накопилось немало противоречий", - сказал глава российского правительства в ходе своего выступления на марафоне на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". Мишустин подчеркнул, что о проблемах и вызовах, с которыми ООН сталкивается, было откровенное обсуждение с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в ноябре 2024 года в Баку, в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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РИА Новости
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общество, россия, ссср, москва, михаил мишустин, антониу гутерриш, оон, лига наций
Общество, Россия, СССР, Москва, Михаил Мишустин, Антониу Гутерриш, ООН, Лига Наций
Мишустин оценил роль ООН в мире
Мишустин: ООН сделала многое, но в мире накопилось немало противоречий
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. ООН за время своего существования сделала многое, но за эти годы в мире накопилось немало противоречий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В ходе своего выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" Мишустин напомнил, что после победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне, позиции Советского Союза укрепились на глобальной арене, а в силу формирования новой модели международных отношений на смену Лиге Наций пришла ООН.
"Целью ООН, как это обозначено в Уставе, было "избавить грядущие поколения от бедствий войны". Прежде всего – через мирное урегулирование возможных конфликтов. На этом направлении было сделано очень многое. Равно как и впоследствии для оказания гуманитарной помощи людям, поддержки волонтерства, борьбы с изменениями климата, продвижения здравоохранения, науки, образования. Однако за восемь десятков лет существования ООН в мире накопилось немало противоречий", - сказал глава российского правительства в ходе своего выступления на марафоне на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России".
Мишустин подчеркнул, что о проблемах и вызовах, с которыми ООН сталкивается, было откровенное обсуждение с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в ноябре 2024 года в Баку, в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.