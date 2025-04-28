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Мишустин напомнил о заслугах создателя Т-34 Кошкина - РИА Новости, 28.04.2025
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14:38 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013836687.html
Мишустин напомнил о заслугах создателя Т-34 Кошкина
Мишустин напомнил о заслугах создателя Т-34 Кошкина - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин напомнил о заслугах создателя Т-34 Кошкина
Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил участникам марафона "Знание. Первые" о заслугах конструктора танков, создателя Т-34 Михаила Кошкина, подчеркнув, РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:38:00+03:00
2025-04-28T14:38:00+03:00
россия
москва
ссср
михаил мишустин
т-34
безопасность
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил участникам марафона "Знание. Первые" о заслугах конструктора танков, создателя Т-34 Михаила Кошкина, подчеркнув, что для него Кошкин - талантливейший человек. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". "Талантливейший конструктор (Кошкин - ред.). Он погиб до начала войны. И знаете, как погиб? Он зимними испытаниями танка Т-34 занимался. Уже был 1940-й год, уже началась война в Европе. Погиб от пневмонии. Умер. Потому что все отдал для того, чтобы создать этот танк. И Михаил Ильич профессию свою освоил с нуля. По-моему, в Ленинграде учился. Ему было немного за 30. Благодаря упорству, целеустремленности, хотя его успеху многие вообще не верили, смог создать легендарный танк Т-34. Первую ласточку наших бронетанковых войск", - сказал глава правительства России. Мишустин отметил, что боевая машина Т-34 отличалась надежным оборудованием, высокой проходимостью, крепкой броней, простотой в ремонте. Руководитель правительства России привел в пример слова Кошкина, отметив, что конструктор не раз повторял: "Ребята, поменьше сложностей, делайте так, чтобы машина была доступна любому механику". "Мы учились потом на его примерах, когда уже 72-й танк проектировали в станкоинструментальном университете, где я учился. Ему удалось это. Михаил Ильич ушел, как я уже сказал, до начала Великой Отечественной войны, но успел запустить свое изобретение в серийное производство. И Т-34 совершенствовался, потом был самым массовым, кстати, танком в истории танкостроения. Он активно использовался по всей линии фронта, вел за собой пехотинцев, сдерживал танки противника. И сейчас Т-34 занимает почетное место в колонии Победы. А Михаил Кошкин останется в нашей памяти как смелый и инициативный новатор", - добавил Мишустин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, ссср, михаил мишустин, т-34, безопасность
Россия, Москва, СССР, Михаил Мишустин, Т-34, Безопасность
Мишустин напомнил о заслугах создателя Т-34 Кошкина

Мишустин назвал создателя танка Т-34 Кошкина талантливейшим человеком

© Фото : пресс-служба Минобороны РоссииЧетыре советских танка Т-34
Четыре советских танка Т-34 - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© Фото : пресс-служба Минобороны России
Четыре советских танка Т-34. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил участникам марафона "Знание. Первые" о заслугах конструктора танков, создателя Т-34 Михаила Кошкина, подчеркнув, что для него Кошкин - талантливейший человек.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России".
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"Талантливейший конструктор (Кошкин - ред.). Он погиб до начала войны. И знаете, как погиб? Он зимними испытаниями танка Т-34 занимался. Уже был 1940-й год, уже началась война в Европе. Погиб от пневмонии. Умер. Потому что все отдал для того, чтобы создать этот танк. И Михаил Ильич профессию свою освоил с нуля. По-моему, в Ленинграде учился. Ему было немного за 30. Благодаря упорству, целеустремленности, хотя его успеху многие вообще не верили, смог создать легендарный танк Т-34. Первую ласточку наших бронетанковых войск", - сказал глава правительства России.
Мишустин отметил, что боевая машина Т-34 отличалась надежным оборудованием, высокой проходимостью, крепкой броней, простотой в ремонте. Руководитель правительства России привел в пример слова Кошкина, отметив, что конструктор не раз повторял: "Ребята, поменьше сложностей, делайте так, чтобы машина была доступна любому механику".
"Мы учились потом на его примерах, когда уже 72-й танк проектировали в станкоинструментальном университете, где я учился. Ему удалось это. Михаил Ильич ушел, как я уже сказал, до начала Великой Отечественной войны, но успел запустить свое изобретение в серийное производство. И Т-34 совершенствовался, потом был самым массовым, кстати, танком в истории танкостроения. Он активно использовался по всей линии фронта, вел за собой пехотинцев, сдерживал танки противника. И сейчас Т-34 занимает почетное место в колонии Победы. А Михаил Кошкин останется в нашей памяти как смелый и инициативный новатор", - добавил Мишустин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
 
РоссияМоскваСССРМихаил МишустинТ-34Безопасность
 
 
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