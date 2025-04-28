https://ria.ru/20250428/mishustin-2013827291.html

Мишустин отметил роль профессионалитета для продвижения суверенитета России

Мишустин отметил роль профессионалитета для продвижения суверенитета России - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин отметил роль профессионалитета для продвижения суверенитета России

Премьер РФ Михаил Мишустин отметил роль профессионалитета для продвижения технологического суверенитета России. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:09:00+03:00

2025-04-28T14:09:00+03:00

2025-04-28T14:09:00+03:00

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин отметил роль профессионалитета для продвижения технологического суверенитета России. "Сегодня технологи, инженеры, ребята-выпускники профессионалитета - это лучшее. Нет никакого высшего и не высшего образования. Профессионалитет - это отличное высшее образование чтобы двигать суверенитет своей страны", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250428/syre-2013813356.html

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2025

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россия, михаил мишустин