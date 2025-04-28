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Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику - РИА Новости, 28.04.2025
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14:01 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013825506.html
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:01:00+03:00
2025-04-28T14:01:00+03:00
россия
москва
ссср
михаил мишустин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК. Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые". "Еще один национальный проект – это "Новые атомные и энергетические технологии". У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые – как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых – это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях", - сказал Мишустин. Премьер-министр подчеркнул, что активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов: преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Он отметил, что налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров, а также возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей. "Госкорпорация "Росатом" в постоянном режиме разрабатывает новые типы атомных электростанций – большой мощности с реакторами на быстрых нейтронах, если вы слышали об этом, замыканием ядерного топливного цикла, средней мощности с повышенным коэффициентом воспроизводства топлива. А также – малой мощности, которые нужны на труднодоступных территориях", - добавил Мишустин. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20241222/mishustin-1990680914.html
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россия, москва, ссср, михаил мишустин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика
Россия, Москва, СССР, Михаил Мишустин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика
Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику

Мишустин призвал развивать солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК

CC BY 2.0 / taylorandayumi / Ветряная электростанция в Китае
Ветряная электростанция в Китае - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
CC BY 2.0 / taylorandayumi /
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости развивать в РФ солнечную и ветряную энергетику для развития ТЭК.
Глава правительства в понедельник выступает с лекцией на тему "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России" на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Премьер-министр Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
Мишустин рассказал о росте спроса на электроэнергию в России
22 декабря 2024, 09:31
"Еще один национальный проект – это "Новые атомные и энергетические технологии". У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые – как в традиционных ТЭК-отраслях, так и в экологически чистых – это солнечная и ветровая энергетика, в системах накопления электроэнергии, в атомных технологиях", - сказал Мишустин.
Премьер-министр подчеркнул, что активно строятся предприятия по производству газовых турбин, отдельных их компонентов: преобразователи, разъединители, контакторы, переключатели и другие. Он отметил, что налаживается выпуск теплообменного и динамического оборудования, терминальных стендеров, а также возводятся несколько фабрик по созданию литий-ионных батарей.
"Госкорпорация "Росатом" в постоянном режиме разрабатывает новые типы атомных электростанций – большой мощности с реакторами на быстрых нейтронах, если вы слышали об этом, замыканием ядерного топливного цикла, средней мощности с повышенным коэффициентом воспроизводства топлива. А также – малой мощности, которые нужны на труднодоступных территориях", - добавил Мишустин.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Премьер-министр Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Мишустин рассказал о новых планах правительства по развитию экономики
Вчера, 13:17
 
РоссияМоскваСССРМихаил МишустинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Экономика
 
 
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