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Мишустин призвал совершенствовать возможности России в атомном секторе - РИА Новости, 28.04.2025
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14:00 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013824585.html
Мишустин призвал совершенствовать возможности России в атомном секторе
Мишустин призвал совершенствовать возможности России в атомном секторе - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин призвал совершенствовать возможности России в атомном секторе
Возможности РФ в атомном секторе нужно совершенствовать, чтобы сохранить традиционно сильные позиции Москвы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T14:00:00+03:00
2025-04-28T14:00:00+03:00
россия
москва
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возможности РФ в атомном секторе нужно совершенствовать, чтобы сохранить традиционно сильные позиции Москвы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". "Еще один национальный проект - это "Новые атомные и энергетические технологии". У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые – как в традиционных ТЭК отраслях, так и в экологически чистых - это солнечная и ветровая энергетики, системы накопления электроэнергии, в атомных технологиях", - сказал глава правительства России. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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россия, москва, михаил мишустин, технологии
Россия, Москва, Михаил Мишустин, Технологии

Мишустин призвал совершенствовать возможности России в атомном секторе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Возможности РФ в атомном секторе нужно совершенствовать, чтобы сохранить традиционно сильные позиции Москвы, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России".
"Еще один национальный проект - это "Новые атомные и энергетические технологии". У России традиционно сильные позиции в атомном секторе. И чтобы их сохранить, конечно, нужно совершенствовать имеющиеся компетенции. Развивать новые – как в традиционных ТЭК отраслях, так и в экологически чистых - это солнечная и ветровая энергетики, системы накопления электроэнергии, в атомных технологиях", - сказал глава правительства России.
Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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