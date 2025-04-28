https://ria.ru/20250428/mishustin-2013813745.html

Мишустин призвал сделать поездки по стране удобными для россиян

Мишустин призвал сделать поездки по стране удобными для россиян - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин призвал сделать поездки по стране удобными для россиян

Поездки по стране должны быть удобными для граждан, а логистика - надежной для бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:18:00+03:00

2025-04-28T13:18:00+03:00

2025-04-28T13:18:00+03:00

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общество

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Поездки по стране должны быть удобными для граждан, а логистика - надежной для бизнеса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Очень важно нарастить и собственные компетенции по всем видам транспорта. Прежде всего для укрепления связности нашей большой страны. И чтобы сделать поездки удобными для наших людей. А для бизнеса – повысить надежность логистики", - сказал Мишустин в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые". Он отметил, что в РФ поддержат создание комплектующих для строительства судов различного класса, а в сфере железнодорожного транспорта предстоит наладить выпуск высокоскоростных электропоездов. Марафон "Знание. Первые" будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он пройдет с 28 по 30 апреля. Мероприятия марафона пройдут на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон состоится в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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россия, москва, казань, михаил мишустин, общество