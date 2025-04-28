https://ria.ru/20250428/mishustin-2013812511.html
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин
В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:15:00+03:00
2025-04-28T13:15:00+03:00
2025-04-28T13:17:00+03:00
космос - риа наука
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михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Уже готовим и наш космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой. А на предприятиях создаем конвейерную сборку, чтобы поставить на поток выпуск космических аппаратов", - сказал Мишустин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, михаил мишустин
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин
Мишустин: в России планируют поставить выпуск космических аппаратов на поток