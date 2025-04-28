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В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
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13:15 28.04.2025 (обновлено: 13:17 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/mishustin-2013812511.html
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин
В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:15:00+03:00
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космос - риа наука
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Уже готовим и наш космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой. А на предприятиях создаем конвейерную сборку, чтобы поставить на поток выпуск космических аппаратов", - сказал Мишустин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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космос - риа наука, россия, михаил мишустин
Космос - РИА Наука, Россия, Михаил Мишустин
В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин

Мишустин: в России планируют поставить выпуск космических аппаратов на поток

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне Знание.Первые в Москве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые" в Москве
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Уже готовим и наш космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой. А на предприятиях создаем конвейерную сборку, чтобы поставить на поток выпуск космических аппаратов", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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Космос - РИА НаукаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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