https://ria.ru/20250428/mishustin-2013812511.html

В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин

В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин - РИА Новости, 28.04.2025

В России создают конвейерную сборку спутников, заявил Мишустин

В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:15:00+03:00

2025-04-28T13:15:00+03:00

2025-04-28T13:17:00+03:00

космос - риа наука

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. В России создается конвейерная сборка спутников, чтобы выпуск космических аппаратов был поставлен на поток, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание"."Уже готовим и наш космодром "Восточный" к новой ракете-носителю "Амур-СПГ", которая в перспективе станет многоразовой. А на предприятиях создаем конвейерную сборку, чтобы поставить на поток выпуск космических аппаратов", - сказал Мишустин.РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, михаил мишустин