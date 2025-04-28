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Мишустин назвал технологическое лидерство системообразующей целью
Мишустин назвал технологическое лидерство системообразующей целью - РИА Новости, 28.04.2025
Мишустин назвал технологическое лидерство системообразующей целью
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал системообразующей целью достижения РФ технологического лидерства. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T13:01:00+03:00
2025-04-28T13:01:00+03:00
2025-04-28T13:01:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал системообразующей целью достижения РФ технологического лидерства. "В прошлом году президент (РФ Владимир Путин - ред.) утвердил национальные цели России – до 2030 года и на перспективу до 2036. Напомню – их семь... (Седьмая цель - ред.) обозначена как технологическое лидерство. Она, без преувеличения, системообразующая. Ее достижение необходимо для реализации всех других шести (целей - ред.).", - сказал Мишустин во время выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые".
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россия, михаил мишустин, владимир путин
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин назвал технологическое лидерство системообразующей целью
Мишустин назвал технологическое лидерство системообразующей целью РФ