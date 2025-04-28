https://ria.ru/20250428/mirotvortsy-2013749528.html

СМИ: британские миротворцы на Украине будут обучать ВСУ

СМИ: британские миротворцы на Украине будут обучать ВСУ - РИА Новости, 28.04.2025

СМИ: британские миротворцы на Украине будут обучать ВСУ

Военные Великобритании в случае размещения "миротворцев коалиции желающих" на Украине будут заниматься скорее обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:56:00+03:00

2025-04-28T02:56:00+03:00

2025-04-28T02:56:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Военные Великобритании в случае размещения "миротворцев коалиции желающих" на Украине будут заниматься скорее обучением ВСУ, а не участием в боевых операциях, утверждает издание Telegraph со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении письмо министра обороны королевства Джона Хили. "Он также подтвердил в письме..., что британский контингент будет не боевой силой, а скорее будет обеспечивать обучение украинцев", - говорится в материале издания. В письме Хили утверждает, что цели Британии "будут сосредоточены на восстановлении современных и боеспособных вооруженных сил Украины". Кроме того, по информации издания, теневой министр обороны страны Джеймс Картлидж написал письмо Хили с призывом рассмотреть возможность дерогации (частичной отмены нормы) по Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) для потенциальных "миротворческих войск". Хили в ответном письме отверг данный призыв, заверив, что потенциальная отправка на Украину "миротворцев" не помешает им соблюдать ЕКПЧ в ходе выполнения задач. "В тех случаях, когда Великобритания предпринимает военные действия, она полностью соблюдает британское и международное законодательство. Мы уделим должное внимание положениям ЕКПЧ при разработке деталей развертывания коалиции желающих", - приводит издание слова Хили. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". При этом он утверждал, что "силы сдерживания" не будут миротворцами, их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявляли, что планы некоторых стран Евросоюза направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.

https://ria.ru/20250423/ukraina-2012928474.html

https://ria.ru/20250418/prigovor-2011940877.html

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009594621.html

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в мире, украина, россия, великобритания, джон хили, эммануэль макрон, сергей лавров, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)