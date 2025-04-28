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Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников
Двадцать три человека, в том числе три ребенка, погибли за первые три месяца 2025 года от атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:31:00+03:00
2025-04-28T11:31:00+03:00
2025-04-28T11:31:00+03:00
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Двадцать три человека, в том числе три ребенка, погибли за первые три месяца 2025 года от атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За последние три месяца ВСУ только наращивали частоту использования БПЛА для убийств и покушений на жизнь мирных граждан, в том числе несовершеннолетних детей. За этот период от атак украинских беспилотников пострадали 409 мирных жителя. Погибли 23 человека, в том числе 3 детей. Ранены 286 человек, в том числе 24 несовершеннолетних", - сказал Мирошник на брифинге.
https://ria.ru/20250427/pvo--2013664314.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников
Мирошник: за три месяца от атак украинских БПЛА погибли 23 человека