Рейтинг@Mail.ru
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/miroshnik-2013791401.html
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников - РИА Новости, 28.04.2025
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников
Двадцать три человека, в том числе три ребенка, погибли за первые три месяца 2025 года от атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:31:00+03:00
2025-04-28T11:31:00+03:00
россия
родион мирошник
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Двадцать три человека, в том числе три ребенка, погибли за первые три месяца 2025 года от атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "За последние три месяца ВСУ только наращивали частоту использования БПЛА для убийств и покушений на жизнь мирных граждан, в том числе несовершеннолетних детей. За этот период от атак украинских беспилотников пострадали 409 мирных жителя. Погибли 23 человека, в том числе 3 детей. Ранены 286 человек, в том числе 24 несовершеннолетних", - сказал Мирошник на брифинге.
https://ria.ru/20250427/pvo--2013664314.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, родион мирошник, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Мирошник назвал число погибших от атак украинских беспилотников

Мирошник: за три месяца от атак украинских БПЛА погибли 23 человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Двадцать три человека, в том числе три ребенка, погибли за первые три месяца 2025 года от атак украинских БПЛА, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"За последние три месяца ВСУ только наращивали частоту использования БПЛА для убийств и покушений на жизнь мирных граждан, в том числе несовершеннолетних детей. За этот период от атак украинских беспилотников пострадали 409 мирных жителя. Погибли 23 человека, в том числе 3 детей. Ранены 286 человек, в том числе 24 несовершеннолетних", - сказал Мирошник на брифинге.
ПВО России - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом
Вчера, 10:15
 
РоссияРодион МирошникВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала