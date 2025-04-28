https://ria.ru/20250428/miroshnik-2013788399.html
Мирошник рассказал, сколько боеприпасов ВСУ выпустили по России
Мирошник рассказал, сколько боеприпасов ВСУ выпустили по России - РИА Новости, 28.04.2025
Мирошник рассказал, сколько боеприпасов ВСУ выпустили по России
Вооруженные силы Украины с января по март 2025 года выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего с февраля... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:15:00+03:00
2025-04-28T11:15:00+03:00
2025-04-28T11:15:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Вооруженные силы Украины с января по март 2025 года выпустили как минимум 22 тысячи боеприпасов по объектам гражданской инфраструктуры России, всего с февраля 2022 года более 251 тысячи, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "На протяжении первых трех месяцев 2025 года вооруженные формирования киевского режима вели систематические обстрелы гражданских объектов, находящихся на территории Российской Федерации, нанося преднамеренные удары по мирному населению. За указанный период по объектам гражданской инфраструктуры было выпущено как минимум 22 221 боеприпасов. Всего с февраля 2022 года ВСУ выпустили по российским гражданским объектам не менее 251 865 боеприпасов различных калибров и модификаций", - сказал Мирошник на брифинге.
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013782861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, родион мирошник, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Родион Мирошник, Вооруженные силы Украины
Мирошник рассказал, сколько боеприпасов ВСУ выпустили по России
Мирошник: ВСУ с января выпустили 22 тысячи боеприпасов по России