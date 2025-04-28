Рейтинг@Mail.ru
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/mintrans-2013761453.html
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний - РИА Новости, 28.04.2025
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:48:00+03:00
2025-04-28T06:48:00+03:00
экономика
россия
роман старовойт
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_62ed8e6d1f5273a5c6849cfed112ceb5.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому лизингу" для международных перевозок, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний для осуществления международных перевозок. Ранее в "мокрый лизинг" можно было брать только суда отечественных перевозчиков и только для внутренних рейсов. "Сейчас мы готовим подзаконную базу, которая будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос процессе реализации проекта. Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что важным моментом в использовании механизма "мокрого лизинга" будет безопасность. За подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания.
https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1b/2013692743_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_06f2e4b6170ff4ad4fb30e05363cc2d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Роман Старовойт, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний

Старовойт: Минтранс готовит подзаконную базу для сделок по мокрому лизингу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому лизингу" для международных перевозок, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний для осуществления международных перевозок. Ранее в "мокрый лизинг" можно было брать только суда отечественных перевозчиков и только для внутренних рейсов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Россия создала мировой авиационный прецедент
Вчера, 08:00
"Сейчас мы готовим подзаконную базу, которая будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос процессе реализации проекта.
Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем.
В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что важным моментом в использовании механизма "мокрого лизинга" будет безопасность. За подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания.
Аэропорт Шереметьево имени А. С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Россия предложила США вывести "Аэрофлот" из-под санкций
11 апреля, 10:31
 
ЭкономикаРоссияРоман СтаровойтФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала