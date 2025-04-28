https://ria.ru/20250428/mintrans-2013761453.html
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний - РИА Новости, 28.04.2025
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T06:48:00+03:00
2025-04-28T06:48:00+03:00
2025-04-28T06:48:00+03:00
экономика
россия
роман старовойт
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому лизингу" для международных перевозок, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт. Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний для осуществления международных перевозок. Ранее в "мокрый лизинг" можно было брать только суда отечественных перевозчиков и только для внутренних рейсов. "Сейчас мы готовим подзаконную базу, которая будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос процессе реализации проекта. Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем. В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что важным моментом в использовании механизма "мокрого лизинга" будет безопасность. За подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания.
https://ria.ru/20250427/pretsedent-2013614782.html
https://ria.ru/20250411/lavrov-2010644641.html
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экономика, россия, роман старовойт, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Экономика, Россия, Роман Старовойт, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Минтранс готовит базу для аренды самолетов у иностранных авиакомпаний
Старовойт: Минтранс готовит подзаконную базу для сделок по мокрому лизингу
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минтранс России готовит подзаконную базу для сделок по аренде самолетов вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний, то есть по так называемому "мокрому лизингу" для международных перевозок, сообщил РИА Новости министр транспорта РФ Роман Старовойт.
Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий российским авиакомпаниям арендовать самолеты вместе с экипажем у иностранных авиакомпаний для осуществления международных перевозок. Ранее в "мокрый лизинг" можно было брать только суда отечественных перевозчиков и только для внутренних рейсов.
"Сейчас мы готовим подзаконную базу, которая будет регулировать процесс получения соответствующего разрешения. Организовано взаимодействие в части мониторинга заключения авиакомпаниями таких договоров", - сообщил Старовойт в ответ на вопрос процессе реализации проекта.
Механизм "мокрого лизинга" представляет собой аренду самолета вместе с экипажем, причем все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем.
В феврале глава Росавиации Дмитрий Ядров отмечал, что важным моментом в использовании механизма "мокрого лизинга" будет безопасность. За подготовку экипажей и состояние парка воздушных судов будет отвечать российская авиакомпания.