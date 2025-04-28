https://ria.ru/20250428/minoborony-2013789571.html

Над Крымом сбили украинский БПЛА

Над Крымом сбили украинский БПЛА - РИА Новости, 28.04.2025

Над Крымом сбили украинский БПЛА

Российские средства ПВО около 10:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:22:00+03:00

2025-04-28T11:22:00+03:00

2025-04-28T11:22:00+03:00

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Российские средства ПВО около 10:30 мск уничтожили украинский беспилотник над Крымом, сообщили в Минобороны РФ. "Двадцать восьмого апреля около 10.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/bespilotnik-2013774905.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность