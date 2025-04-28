https://ria.ru/20250428/mina-2013831614.html

МЧС рассказало о ходе разминирования Курской области

МЧС рассказало о ходе разминирования Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

МЧС рассказало о ходе разминирования Курской области

Пиротехники МЧС России с 10 августа обнаружили и уничтожили более 2,7 тысячи боеприпасов в Курской области, в зону сплошного разминирования вошли 122... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:21:00+03:00

2025-04-28T14:21:00+03:00

2025-04-28T14:24:00+03:00

россия

происшествия

курская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Пиротехники МЧС России с 10 августа обнаружили и уничтожили более 2,7 тысячи боеприпасов в Курской области, в зону сплошного разминирования вошли 122 освобожденных поселения, сообщает пресс-служба ведомства."Пиротехнический отряд МЧС России продолжает обезвреживать взрывоопасные предметы в Курской области. C 10 августа сотрудники пиротехнического отряда спасательного ведомства обнаружили и уничтожили более 2770 боеприпасов, обследована территория площадью свыше 40 гектаров. В зону сплошного разминирования вошли 122 освобожденных населённых пункта. Специалисты МЧС России во время выездов обследуют на наличие взрывоопасных предметов жилые дома, хозяйственные постройки огороды лесополосы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013784496.html

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россия, происшествия, курская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность