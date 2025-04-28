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Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками
Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками - РИА Новости, 28.04.2025
Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками
Власти планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект закона. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:02:00+03:00
2025-04-28T09:02:00+03:00
2025-04-28T09:02:00+03:00
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мошенничество
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект закона."Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до одного миллиона рублей", — говорится в публикации.Как указали в материале, изменения затронут 187 статью Уголовного кодекса ("Неправомерный оборот средств платежей").Перед внесением новых поправок в Госдуму их в понедельник рассмотрит Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 апреля сообщал, что поправки об уголовной ответственности для дропперов правительство планирует принять до окончания весенней сессии
https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html
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госдума рф, вячеслав володин, общество, россия, мошенничество
Госдума РФ, Вячеслав Володин, Общество, Россия, Мошенничество
Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками
"Ведомости": правительство введет уголовную ответственность для дропперов