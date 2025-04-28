https://ria.ru/20250428/mery-2013767336.html

Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками

Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками - РИА Новости, 28.04.2025

Россиянами рассказали о новых мерах борьбы с мошенниками

Власти планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект закона. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:02:00+03:00

2025-04-28T09:02:00+03:00

2025-04-28T09:02:00+03:00

госдума рф

вячеслав володин

общество

россия

мошенничество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Власти планируют ввести уголовную ответственность для дропперов, сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект закона."Согласно предлагаемым изменениям, дропперам и их посредникам за мошеннические действия будет светить срок до шести лет со штрафом от 300 000 до одного миллиона рублей", — говорится в публикации.Как указали в материале, изменения затронут 187 статью Уголовного кодекса ("Неправомерный оборот средств платежей").Перед внесением новых поправок в Госдуму их в понедельник рассмотрит Правительственная комиссия по законопроектной деятельности.Председатель Госдумы Вячеслав Володин 17 апреля сообщал, что поправки об уголовной ответственности для дропперов правительство планирует принять до окончания весенней сессии

https://ria.ru/20250323/droppery-2006744418.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, вячеслав володин, общество, россия, мошенничество