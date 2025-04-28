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Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать сотрудничество - РИА Новости, 28.04.2025
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Пензенская область - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Пензенская область
 
21:02 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/melnichenko-2013937091.html
Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать сотрудничество
Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать сотрудничество - РИА Новости, 28.04.2025
Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать сотрудничество
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать новые направления сотрудничества, включая производство кондитерских... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T21:02:00+03:00
2025-04-28T21:02:00+03:00
пензенская область
узбекистан
пензенская область
олег мельниченко
россия
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ПЕНЗА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать новые направления сотрудничества, включая производство кондитерских изделий, коммунальной техники и авиазаправщиков, а также открыть в Пензе Торговый дом республики. "Продолжаем работу в Ташкенте. На встрече с президентом республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым обсудили новые направления сотрудничества. Мы предлагаем взаимодействие в сфере медицинских технологий и автомедтехники, глубокую кооперацию, организацию в Узбекистане производства кондитерских изделий, коммунальной техники, авиазаправщиков. Рассматриваем возможность открытия в Пензенской области Торгового дома республики Узбекистан. Шавкат Миромонович положительно оценил наши инициативы", - написал Мельниченко в Telegram-канале. Он отметил, что Пензенская область в числе 17 российских регионов представила свою продукцию на V Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", в частности, на региональном стенде презентовали свои производства пять пензенских компаний - "Спецхиммаш", "Пензкомпрессормаш", "ПТПА-Партнер", "Промгазтехнологии", "Импульс-Атом". Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона на встрече с Мирзиёевым отметил динамичное развитие пензенской промышленности и расширение возможностей для экспорта. "Компания "МедИнж" - ведущий в России производитель искусственных клапанов сердца, ее продукция занимает 70% российского рынка. Мы готовы зарегистрировать и поставлять клапаны в больницы Узбекистана, а также проводить консультации и обмен опытом на базе федерального кардиоцентра в Пензе". Предприятие "Автомедтехника" еще в советское время поставляло в Узбекистан установки для дезинфекции. Мы готовы возобновить эти поставки для медицинских учреждений и железной дороги", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба. Губернатор пояснил, какой продукцией предлагает наполнить Торговый дом Узбекистана в Пензе. "Предлагаем открыть Торговый дом Республики Узбекистан с промтоварами и текстилем, открыть шоурум, где может быть представлен широкий спектр лифтового, эскалаторного, холодильного и климатического оборудования компаний Узбекистана", - пояснил Мельниченко.
https://ria.ru/20250423/penza-2013098771.html
https://ria.ru/20250421/melnichenko-2012600626.html
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узбекистан, пензенская область, олег мельниченко, россия
Пензенская область, Узбекистан, Пензенская область, Олег Мельниченко, Россия
Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать сотрудничество

Губернатор Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать сотрудничество

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкГубернатор Пензенской области Олег Мельниченко
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Архивное фото
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ПЕНЗА, 28 апр - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил президенту Узбекистана развивать новые направления сотрудничества, включая производство кондитерских изделий, коммунальной техники и авиазаправщиков, а также открыть в Пензе Торговый дом республики.
"Продолжаем работу в Ташкенте. На встрече с президентом республики Узбекистан Шавкатом Миромоновичем Мирзиёевым обсудили новые направления сотрудничества. Мы предлагаем взаимодействие в сфере медицинских технологий и автомедтехники, глубокую кооперацию, организацию в Узбекистане производства кондитерских изделий, коммунальной техники, авиазаправщиков. Рассматриваем возможность открытия в Пензенской области Торгового дома республики Узбекистан. Шавкат Миромонович положительно оценил наши инициативы", - написал Мельниченко в Telegram-канале.
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Он отметил, что Пензенская область в числе 17 российских регионов представила свою продукцию на V Международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия", в частности, на региональном стенде презентовали свои производства пять пензенских компаний - "Спецхиммаш", "Пензкомпрессормаш", "ПТПА-Партнер", "Промгазтехнологии", "Импульс-Атом".
Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона на встрече с Мирзиёевым отметил динамичное развитие пензенской промышленности и расширение возможностей для экспорта. "Компания "МедИнж" - ведущий в России производитель искусственных клапанов сердца, ее продукция занимает 70% российского рынка. Мы готовы зарегистрировать и поставлять клапаны в больницы Узбекистана, а также проводить консультации и обмен опытом на базе федерального кардиоцентра в Пензе". Предприятие "Автомедтехника" еще в советское время поставляло в Узбекистан установки для дезинфекции. Мы готовы возобновить эти поставки для медицинских учреждений и железной дороги", - цитирует слова Мельниченко пресс-служба.
Губернатор пояснил, какой продукцией предлагает наполнить Торговый дом Узбекистана в Пензе. "Предлагаем открыть Торговый дом Республики Узбекистан с промтоварами и текстилем, открыть шоурум, где может быть представлен широкий спектр лифтового, эскалаторного, холодильного и климатического оборудования компаний Узбекистана", - пояснил Мельниченко.
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Пензенская областьУзбекистанПензенская областьОлег МельниченкоРоссия
 
 
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