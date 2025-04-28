https://ria.ru/20250428/medvedchuk-2013794257.html

Медведчук заявил о новом процессе восстановления Руси

Медведчук заявил о новом процессе восстановления Руси - РИА Новости, 28.04.2025

Медведчук заявил о новом процессе восстановления Руси

Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что сейчас РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:43:00+03:00

2025-04-28T11:43:00+03:00

2025-04-28T13:23:00+03:00

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оппозиционная платформа - за жизнь

нато

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что сейчас идет новый процесс воссоздания Руси и восстановления ее исторических русских земель. "Признание Крыма де-юре российским для США откроет ложь Зеленского о причинах украинского конфликта, и именно этого, а не потери территорий, боится его свора. А на этой лжи стоит сегодня нацистская идеология Украины Зеленского, поэтому это недогосударство исчезнет, как некогда Хазарский каганат… История повторяется, идет новый процесс воссоздания Руси и объединения ее исторических русских земель, и этот справедливый исторический процесс ничто и никто остановить не сможет", - говорится в авторской статье Медведчука, опубликованной на сайте "Другая Украина". По его мнению, Зеленский пытался "купить Вашингтон", изобразив украинский конфликт конфликтом этническим, которые решаются разделением страны по этническому составу. "Но если исходить из этого, то России нужно отдать более трех четвертей Украины, все то, что находится на исторических русских землях… Русскоязычное население составляет, несмотря на зверскую украинизацию, на Украине большинство, после того как русскоязычные области будут возвращены России – от страны останется всего несколько областей. Да и на этот остаток будут претендовать Польша, Венгрия, Словакия, Румыния и Болгария", - считает Медведчук. В пятницу агентство Рейтер со ссылкой на текст соответствующего документа сообщило, что Уиткофф на переговорах в Париже 17 апреля представил Европе и Украине список предложений по украинскому урегулированию. Документ предполагает постоянное прекращение огня и начало немедленных переговоров между Киевом и Москвой. Предложение США также включает признание Крыма де-юре и территорий четырех новых регионов под контролем России де-факто. Также в перечне был отказ Украины от стремления вступить в НАТО. Кроме того, там говорилось о снятии санкций с России. Издание Washington Post ранее сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий в рамках урегулирования конфликта и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, в среду Трамп обрушился с критикой на Владимира Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20250228/zelenskij-2002125225.html

https://ria.ru/20250409/medvedchuk-2010164026.html

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