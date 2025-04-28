https://ria.ru/20250428/medik-2013856287.html
Военный медик из Тувы рассказала о планах вернуться на передовую
Военный медик из Тувы рассказала о планах вернуться на передовую - РИА Новости, 28.04.2025
Военный медик из Тувы рассказала о планах вернуться на передовую
Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш, вынесшая тело мужа из зоны боевых действий на СВО, рассказала РИА Новости, что на данный момент работает в РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T15:32:00+03:00
2025-04-28T15:32:00+03:00
2025-04-28T15:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш, вынесшая тело мужа из зоны боевых действий на СВО, рассказала РИА Новости, что на данный момент работает в тылу, служит в военкомате, но в ближайшее время хочет вернуться на передовую. "Пока я работаю в тылу, служу в военкомате, работаю с без вести пропавшими ребятами и "двухсотыми". Вообще хотелось бы вернуться, я не считаю правильным с таким опытом, как у меня, сидеть в тылу. Я нужна там, а в тылу справятся сами", - рассказала Монгуш. Она добавила, что в случае её возвращения на фронт дети останутся с бабушками и дедушками. "Пока нет (точной даты возвращения на фронт - ред.), но в ближайшее время, скорее всего, я уйду", - добавила Монгуш. Военный медик также раскрыла смысл своего позывного "Айза-17", отметив, что это производное от её полного имени Айдысмаа, символа спецоперации Zа и номера родного региона.
https://ria.ru/20250306/putin-2003499820.html
https://ria.ru/20250306/telo-2003501746.html
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россия, республика тыва, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Тыва, Вооруженные силы РФ
Военный медик из Тувы рассказала о планах вернуться на передовую
Вынесшая тело мужа из зоны СВО женщина заявила о планах вернуться на передовую
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Военный медик из Тувы, участница СВО Айдысмаа Монгуш, вынесшая тело мужа из зоны боевых действий на СВО, рассказала РИА Новости, что на данный момент работает в тылу, служит в военкомате, но в ближайшее время хочет вернуться на передовую.
"Пока я работаю в тылу, служу в военкомате, работаю с без вести пропавшими ребятами и "двухсотыми". Вообще хотелось бы вернуться, я не считаю правильным с таким опытом, как у меня, сидеть в тылу. Я нужна там, а в тылу справятся сами", - рассказала Монгуш.
Она добавила, что в случае её возвращения на фронт дети останутся с бабушками и дедушками.
"Пока нет (точной даты возвращения на фронт - ред.), но в ближайшее время, скорее всего, я уйду", - добавила Монгуш.
Военный медик также раскрыла смысл своего позывного "Айза-17", отметив, что это производное от её полного имени Айдысмаа, символа спецоперации Zа и номера родного региона.