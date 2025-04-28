https://ria.ru/20250428/mchs-2013742109.html

Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв

Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв - РИА Новости, 28.04.2025

Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв

Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, где в субботу произошел взрыв в порту, сообщает посольство РФ в Исламской Республике... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T00:40:00+03:00

2025-04-28T00:40:00+03:00

2025-04-28T02:39:00+03:00

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв в иранском порту в бендер-аббасе

иран

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персидский залив

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, где в субботу произошел взрыв в порту, сообщает посольство РФ в Исламской Республике Иран.Накануне МЧС России сообщало, что глава ведомства Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета - амфибию Бе-200ЧС и Ил-76."С радостью сообщаем, что, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ждем еще один борт МЧС. Удачи нашим ребятам", - говорится в официальном Telegram-канале посольства.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.

https://ria.ru/20250427/posol-2013729422.html

https://ria.ru/20250427/portu--2013677472.html

россия

иран

персидский залив

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран, в мире, персидский залив