https://ria.ru/20250428/mchs-2013742109.html
Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв
Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв - РИА Новости, 28.04.2025
Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв
Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, где в субботу произошел взрыв в порту, сообщает посольство РФ в Исламской Республике... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T00:40:00+03:00
2025-04-28T00:40:00+03:00
2025-04-28T02:39:00+03:00
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в иранском порту в бендер-аббасе
иран
в мире
персидский залив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/71/1499057169_0:135:2592:1593_1920x0_80_0_0_b19b7634b25224021c9b2b4c941a0d9c.jpg
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Два борта МЧС России успешно приземлились в иранском городе Бендер-Аббас, где в субботу произошел взрыв в порту, сообщает посольство РФ в Исламской Республике Иран.Накануне МЧС России сообщало, что глава ведомства Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина распорядился направить в иранский город Бендер-Аббас два самолета - амфибию Бе-200ЧС и Ил-76."С радостью сообщаем, что, несмотря на сложные метеорологические условия и мощный ураган во многих частях Ирана, два борта МЧС России успешно приземлились в городе Бендер-Аббас. Наши спасатели сразу направились на координационное совещание с иранскими коллегами. Ждем еще один борт МЧС. Удачи нашим ребятам", - говорится в официальном Telegram-канале посольства.Мощный взрыв прогремел в субботу днем в порту Шахид-Раджаи в портовом городе Бендер-Аббас. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила агентству Fars, что он произошел на складе с химикатами, однако о его причинах точно судить пока сложно. В то же время в СМИ проходила информация, что взрыв произошел в результате возгорания одного из резервуаров с топливом. По данным иранских СМИ, взрыв был настолько мощным, что он был слышен на острове Кешм, расположенном приблизительно в 20 километрах от порта Бендер-Аббас в Персидском заливе. В результате взрыва выбило окна в радиусе нескольких километров. Власти страны распорядились начать проверку.
https://ria.ru/20250427/posol-2013729422.html
https://ria.ru/20250427/portu--2013677472.html
россия
иран
персидский залив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149905/71/1499057169_144:0:2448:1728_1920x0_80_0_0_d305c856f3329d6cbd3b17a2a060faae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в иранском порту в бендер-аббасе, иран, в мире, персидский залив
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в иранском порту в Бендер-Аббасе, Иран, В мире, Персидский залив
Два самолета МЧС России приземлились в Бендер-Аббасе, где прогремел взрыв
Посольство РФ в Иране: два борта МЧС России приземлились в городе Бендер-Аббас