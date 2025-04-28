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На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:56 28.04.2025 (обновлено: 17:02 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/mavzoley-2013876560.html
На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая
На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025
На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая
Праздничное оформление Мавзолея Ленина на Красной площади к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершается, передает корреспондент РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:56:00+03:00
2025-04-28T17:02:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Праздничное оформление Мавзолея Ленина на Красной площади к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершается, передает корреспондент РИА Новости. Мавзолей оформляется декоративными стенами с символикой Дня Победы, на них также изображен ряд фотографий военного времени, в том числе снимок "Знамя Победы над рейхстагом" советского фотокорреспондента Евгения Халдея. Монтажные работы продолжаются, у мавзолея работает спецтехника, в то же время доступ на Красную площадь открыт для всех желающих. По традиции перед Мавзолеем располагается трибуна, на которой разместятся ветераны Великой Отечественной войны, президент России и главы зарубежных стран, которые посещают парад. Кроме того, продолжается монтаж экрана в центре фасада ГУМа. В то же время целый ряд работ по оформлению площади уже завершен. Так, Государственный исторический музей украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского Суворова и Славы. Лобное место украшено специальной праздничной инсталляцией с символикой Дня Победы. Также по левую и правую стороны от мавзолея завершен монтаж трибун для гостей парада. Ранее в пресс-службе Управления делами президента РФ сообщили РИА Новости, что общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест.
https://ria.ru/20250421/repetitsii-1943570704.html
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80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая

Праздничное оформление Мавзолея Ленина на Красной площади завершается

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМонтаж трибун на Красной площади в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Монтаж трибун на Красной площади в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Монтаж трибун на Красной площади в преддверии празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Праздничное оформление Мавзолея Ленина на Красной площади к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершается, передает корреспондент РИА Новости.
Мавзолей оформляется декоративными стенами с символикой Дня Победы, на них также изображен ряд фотографий военного времени, в том числе снимок "Знамя Победы над рейхстагом" советского фотокорреспондента Евгения Халдея.
Монтажные работы продолжаются, у мавзолея работает спецтехника, в то же время доступ на Красную площадь открыт для всех желающих.
По традиции перед Мавзолеем располагается трибуна, на которой разместятся ветераны Великой Отечественной войны, президент России и главы зарубежных стран, которые посещают парад.
Кроме того, продолжается монтаж экрана в центре фасада ГУМа. В то же время целый ряд работ по оформлению площади уже завершен. Так, Государственный исторический музей украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского Суворова и Славы. Лобное место украшено специальной праздничной инсталляцией с символикой Дня Победы. Также по левую и правую стороны от мавзолея завершен монтаж трибун для гостей парада.
Ранее в пресс-службе Управления делами президента РФ сообщили РИА Новости, что общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест.
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