https://ria.ru/20250428/mavzoley-2013876560.html

На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая

На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая - РИА Новости, 28.04.2025

На Красной площади завершают праздничное оформление Мавзолея к 9 мая

Праздничное оформление Мавзолея Ленина на Красной площади к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершается, передает корреспондент РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:56:00+03:00

2025-04-28T16:56:00+03:00

2025-04-28T17:02:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Праздничное оформление Мавзолея Ленина на Красной площади к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершается, передает корреспондент РИА Новости. Мавзолей оформляется декоративными стенами с символикой Дня Победы, на них также изображен ряд фотографий военного времени, в том числе снимок "Знамя Победы над рейхстагом" советского фотокорреспондента Евгения Халдея. Монтажные работы продолжаются, у мавзолея работает спецтехника, в то же время доступ на Красную площадь открыт для всех желающих. По традиции перед Мавзолеем располагается трибуна, на которой разместятся ветераны Великой Отечественной войны, президент России и главы зарубежных стран, которые посещают парад. Кроме того, продолжается монтаж экрана в центре фасада ГУМа. В то же время целый ряд работ по оформлению площади уже завершен. Так, Государственный исторический музей украшен изображениями орденов Победы и Отечественной войны, а здание ГУМ — орденами Красной звезды, Александра Невского Суворова и Славы. Лобное место украшено специальной праздничной инсталляцией с символикой Дня Победы. Также по левую и правую стороны от мавзолея завершен монтаж трибун для гостей парада. Ранее в пресс-службе Управления делами президента РФ сообщили РИА Новости, что общая вместимость трибун на Красной площади к параду Победы составит 6740 мест.

https://ria.ru/20250421/repetitsii-1943570704.html

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80-летие победы в великой отечественной войне