https://ria.ru/20250428/makron-2013950580.html

Во Франции обрушились на Макрона из-за слов о России

Во Франции обрушились на Макрона из-за слов о России - РИА Новости, 28.04.2025

Во Франции обрушились на Макрона из-за слов о России

Президент Франции Эммануэль Макрон со своими европейскими коллегами обостряют политическую ситуацию в то время, когда мирное урегулирование украинского... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:53:00+03:00

2025-04-28T23:53:00+03:00

2025-04-28T23:53:00+03:00

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флориан филиппо

патриот

евросоюз

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон со своими европейскими коллегами обостряют политическую ситуацию в то время, когда мирное урегулирование украинского конфликта еще возможно, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."В тот самый момент, когда мир возможен, Макрон со своими сообщниками из ЕС стремятся к обострению в сторону войны! Они хотят помешать миру!" — написал политик, комментируя заявление президента Франции о планах по усилению давления на Россию "в ближайшие восемь-десять дней".Также Филиппо обратил внимание на внезапные планы Франции по подписанию 9 мая "Договора о дружбе" с Польшей.Газета Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом - все остальное. Кроме того, 23 апреля Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250428/makron-2013262866.html

https://ria.ru/20250427/tramp-2013701823.html

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в мире, франция, россия, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, патриот, евросоюз