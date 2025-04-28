https://ria.ru/20250428/makron-2013938164.html

Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней

Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней - РИА Новости, 28.04.2025

Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T21:23:00+03:00

2025-04-28T21:23:00+03:00

2025-04-28T23:53:00+03:00

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ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней. Макрона спросили, действительно ли, по его мнению, сейчас прекращение огня между Украиной и Россией близко как никогда. "Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины", — ответил он в интервью изданию Paris Match. По его словам, ближайшие две недели станут ключевыми в попытках достичь прекращения огня и усиления давления."Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", — добавил он.Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия России по мирному процессу. Газета The Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом — все остальное. Кроме того, 23 апреля Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому глава киевского режима либо заключит мир, либо потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250224/makron-2001382468.html

https://ria.ru/20250407/makron-2009738620.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский