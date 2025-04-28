Макрон пообещал усилить давление на Россию в ближайшие десять дней
Макрон: давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней
© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 28 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в контексте достижения прекращения огня на Украине давление на Россию будет усилено в ближайшие восемь-десять дней.
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"Я надеюсь на это. В ближайшие восемь-десять дней мы собираемся усилить давление на Россию. Я сохраняю осторожность, так как часть уравнения зависит от Москвы. Нужно, чтобы мы были едины", — ответил он в интервью изданию Paris Match.
По его словам, ближайшие две недели станут ключевыми в попытках достичь прекращения огня и усиления давления.
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"Думаю, я убедил американцев в возможности эскалации угроз и, возможно, санкций, чтобы заставить русских принять это прекращение огня", — добавил он.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Ватикане попросил у него больше оружия, при этом американский лидер подчеркнул, что сначала хочет посмотреть на действия России по мирному процессу.
Газета The Washington Post 22 апреля написала, что на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне США собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. На следующий день издание сообщило, что руководство в Вашингтоне пришло в гнев из-за нежелания властей в Киеве принимать предложение об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом — все остальное. Кроме того, 23 апреля Трамп обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам Трампа, ситуация на Украине плачевна, поэтому глава киевского режима либо заключит мир, либо потеряет всю страну уже через три года.