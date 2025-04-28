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"Почему не могут?" На Западе задали вопрос после слов Макрона в Ватикане - РИА Новости, 28.04.2025
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12:53 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/makron-2013808216.html
"Почему не могут?" На Западе задали вопрос после слов Макрона в Ватикане
"Почему не могут?" На Западе задали вопрос после слов Макрона в Ватикане - РИА Новости, 28.04.2025
"Почему не могут?" На Западе задали вопрос после слов Макрона в Ватикане
Если европейцы хотели бы завершения украинского конфликта, они позвонили бы в Москву, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:53:00+03:00
2025-04-28T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Если европейцы хотели бы завершения украинского конфликта, они позвонили бы в Москву, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Если они хотят завершения боевых действий, то почему они не могут взять трубку и позвонить в Москву? Дипломатия ведет к миру, а европейцы за последние три года ее бойкотировали", — указал Дизен, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о готовности Киева к безоговорочному прекращению огня.По мнению эксперта, заявление лидера Франции, сделанное в Ватикане, вновь указывает на то, что Запад продолжает отказываться от урегулирования конфликта дипломатическим путем, которое обеспечило бы прочную остановку боевых действий.Кроме того, Дизен напомнил, что в Европе открыто заявляли о намерениях снабжать Украину вооружением и, возможно, войсками в течение временного прекращения огня.Макрон 26 апреля сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
https://ria.ru/20250428/economist-2013790247.html
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в мире, ватикан, москва, эммануэль макрон, гленн дизен, владимир зеленский, украина
В мире, Ватикан, Москва, Эммануэль Макрон, Гленн Дизен, Владимир Зеленский, Украина
"Почему не могут?" На Западе задали вопрос после слов Макрона в Ватикане

Дизен: если бы европейцы хотели мира на Украине, они позвонили бы в Москву

© AP Photo / Mohammed BadraПрезидент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Mohammed Badra
Президент Франции Эммануэль Макрон проводит встречу с представителями секторов, затронутых новыми тарифами США, в Елисейском дворце в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Если европейцы хотели бы завершения украинского конфликта, они позвонили бы в Москву, пишет профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.
«
"Если они хотят завершения боевых действий, то почему они не могут взять трубку и позвонить в Москву? Дипломатия ведет к миру, а европейцы за последние три года ее бойкотировали", — указал Дизен, комментируя слова французского президента Эммануэля Макрона о готовности Киева к безоговорочному прекращению огня.
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По мнению эксперта, заявление лидера Франции, сделанное в Ватикане, вновь указывает на то, что Запад продолжает отказываться от урегулирования конфликта дипломатическим путем, которое обеспечило бы прочную остановку боевых действий.
Кроме того, Дизен напомнил, что в Европе открыто заявляли о намерениях снабжать Украину вооружением и, возможно, войсками в течение временного прекращения огня.
Макрон 26 апреля сообщил, что провел в Риме "очень позитивный" обмен мнениями с Владимиром Зеленским, утверждая, что тот заявил ему о готовности Украины к безоговорочному прекращению огня.
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В миреВатиканМоскваЭммануэль МакронГленн ДизенВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
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