https://ria.ru/20250428/makron-2013262866.html

"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель

"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель - РИА Новости, 28.04.2025

"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель

Франция на грани политического кризиса. В западных СМИ пишут, что президент страны собирается снова устроить досрочные парламентские выборы, хотя это лишь... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:00:00+03:00

2025-04-28T08:05:00+03:00

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эммануэль макрон

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европарламент

политика

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция на грани политического кризиса. В западных СМИ пишут, что президент страны собирается снова устроить досрочные парламентские выборы, хотя это лишь ухудшит его положение. О тайном замысле Макрона — в материале РИА Новости.Попытка не пыткаИсточники Bloomberg сообщают: хозяин Елисейского дворца в последние недели консультировался со своим окружением о роспуске Национального собрания, но окончательное решение пока не принял.Он уже делал это в июне 2024-го. Затем был правительственный кризис — за полгода сменились три премьера. И Макрон пообещал больше такого не повторять."Роспуска парламента до окончания моего президенства не будет", — уверял он в декабре на встрече с лидерами парламентских партий. Официальный Париж и сейчас твердит, что досрочных выборов не предвидится.Очередные — только в 2029-м, когда Макрон уже сложит полномочия.Есть и другой вариант — дождаться следующего года, чтобы распустить Нацсобрание и провести парламентские выборы одновременно с муниципальными.Сейчас для президента Франции складывается благоприятная ситуация, указывает Bloomberg. Его не столь высокий рейтинг, согласно соцопросам Ipsos, вырос в марте на семь пунктов, дойдя до 31%. Это связывают с повышенной активностью на внешнеполитическом треке. На фоне падения интереса США к поддержке Украины Париж сосредоточился на самостоятельной помощи Киеву и инициативе "коалиции желающих".Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани объяснил РИА Новости: "Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер действуют одинаково. Они совершенно непопулярны у себя дома. И для обоих этот своего рода цирк вокруг дипломатии — попытка усилить свою популярность".Все те же слабые местаВ прошлый раз маневр с досрочными выборами стоил сторонникам Макрона трети мест в парламенте, а оппозиционное "Национальное объединение" (RN) лишь укрепилось.Абсолютного парламентского большинства нет ни у кого. Правительство вообще в меньшинстве: 354 из 577 депутатов — его противники. Самая крупная фракция у RN — 123 депутата.Рейтинги соперников Макрона сейчас даже выше, чем летом 2024-го. По данным Ipsos, у лидера RN Жордана Барделла — 34%, у председателя парламентской фракции Марин Ле Пен — 33%. После того как ее признали виновной в нецелевом использовании денег Европарламента — плюс два пункта. Работу правительства Франсуа Байру одобряют лишь 24% (в феврале было 28).Особую тревогу у французов вызывают собственные доходы — это беспокоит 44% опрошенных. На втором месте пенсии и здравоохранение — 39%. Международные проблемы, включая Украину, уходят на второй план: 28% (месяц назад было 33%).Вопрос времениВпрочем, из Франции в ближайшие месяцы можно ждать любых новостей. Как подчеркнула в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, Макрон слабо предсказуем."Предыдущее решение о роспуске Национального собрания было довольно иррациональное. Результаты голосования удручающие, и ему очень некомфортно с таким парламентом. Фактически ни одна крупная реформа невозможна. Требования различных групп разнонаправленные. Да и в преддверии президентских выборов никто не хочет ассоциироваться с непопулярными правительственными мерами", – отмечает политолог.Сейчас же оппозиция опять может усилиться. "Это большой риск, — считает Преображенская. — Но Макрон склонен к импульсивным решениям, поэтому ничего не исключено".За год положение в стране в лучшую сторону не изменилась. Правоохранительная система, образование, здравоохранение, мигранты — все это по-прежнему вызывает претензии у избирателей. Проблемы и с экономикой. В следующем бюджете снова урежут социальные расходы. Сам же Макрон хочет переключить внимание на внешнюю политику."Драматизация внешних угроз, которая была в ходу и весьма востребована на предыдущих выборах, может уже не сработать", — указывает аналитик.В Елисейском дворце столкнулись с ситуацией, когда оба варианта хуже. Либо искать компромиссы с оппозицией, либо, имея малые шансы на успех, создать угрозу очередного правительственного кризиса. В любом случае времени исправлять ошибки у Макрона остается так же мало, как и у его сторонников.

https://ria.ru/20250416/frantsiya-2011422431.html

https://ria.ru/20250401/makron-2008481557.html

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франция, париж, украина, эммануэль макрон, кир стармер, европарламент, политика, франсуа байру