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"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель - РИА Новости, 28.04.2025
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08:00 28.04.2025 (обновлено: 08:05 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/makron-2013262866.html
"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель
"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель - РИА Новости, 28.04.2025
"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель
Франция на грани политического кризиса. В западных СМИ пишут, что президент страны собирается снова устроить досрочные парламентские выборы, хотя это лишь... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T08:00:00+03:00
2025-04-28T08:05:00+03:00
франция
париж
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европарламент
политика
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция на грани политического кризиса. В западных СМИ пишут, что президент страны собирается снова устроить досрочные парламентские выборы, хотя это лишь ухудшит его положение. О тайном замысле Макрона — в материале РИА Новости.Попытка не пыткаИсточники Bloomberg сообщают: хозяин Елисейского дворца в последние недели консультировался со своим окружением о роспуске Национального собрания, но окончательное решение пока не принял.Он уже делал это в июне 2024-го. Затем был правительственный кризис — за полгода сменились три премьера. И Макрон пообещал больше такого не повторять."Роспуска парламента до окончания моего президенства не будет", — уверял он в декабре на встрече с лидерами парламентских партий. Официальный Париж и сейчас твердит, что досрочных выборов не предвидится.Очередные — только в 2029-м, когда Макрон уже сложит полномочия.Есть и другой вариант — дождаться следующего года, чтобы распустить Нацсобрание и провести парламентские выборы одновременно с муниципальными.Сейчас для президента Франции складывается благоприятная ситуация, указывает Bloomberg. Его не столь высокий рейтинг, согласно соцопросам Ipsos, вырос в марте на семь пунктов, дойдя до 31%. Это связывают с повышенной активностью на внешнеполитическом треке. На фоне падения интереса США к поддержке Украины Париж сосредоточился на самостоятельной помощи Киеву и инициативе "коалиции желающих".Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани объяснил РИА Новости: "Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер действуют одинаково. Они совершенно непопулярны у себя дома. И для обоих этот своего рода цирк вокруг дипломатии — попытка усилить свою популярность".Все те же слабые местаВ прошлый раз маневр с досрочными выборами стоил сторонникам Макрона трети мест в парламенте, а оппозиционное "Национальное объединение" (RN) лишь укрепилось.Абсолютного парламентского большинства нет ни у кого. Правительство вообще в меньшинстве: 354 из 577 депутатов — его противники. Самая крупная фракция у RN — 123 депутата.Рейтинги соперников Макрона сейчас даже выше, чем летом 2024-го. По данным Ipsos, у лидера RN Жордана Барделла — 34%, у председателя парламентской фракции Марин Ле Пен — 33%. После того как ее признали виновной в нецелевом использовании денег Европарламента — плюс два пункта. Работу правительства Франсуа Байру одобряют лишь 24% (в феврале было 28).Особую тревогу у французов вызывают собственные доходы — это беспокоит 44% опрошенных. На втором месте пенсии и здравоохранение — 39%. Международные проблемы, включая Украину, уходят на второй план: 28% (месяц назад было 33%).Вопрос времениВпрочем, из Франции в ближайшие месяцы можно ждать любых новостей. Как подчеркнула в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, Макрон слабо предсказуем."Предыдущее решение о роспуске Национального собрания было довольно иррациональное. Результаты голосования удручающие, и ему очень некомфортно с таким парламентом. Фактически ни одна крупная реформа невозможна. Требования различных групп разнонаправленные. Да и в преддверии президентских выборов никто не хочет ассоциироваться с непопулярными правительственными мерами", – отмечает политолог.Сейчас же оппозиция опять может усилиться. "Это большой риск, — считает Преображенская. — Но Макрон склонен к импульсивным решениям, поэтому ничего не исключено".За год положение в стране в лучшую сторону не изменилась. Правоохранительная система, образование, здравоохранение, мигранты — все это по-прежнему вызывает претензии у избирателей. Проблемы и с экономикой. В следующем бюджете снова урежут социальные расходы. Сам же Макрон хочет переключить внимание на внешнюю политику."Драматизация внешних угроз, которая была в ходу и весьма востребована на предыдущих выборах, может уже не сработать", — указывает аналитик.В Елисейском дворце столкнулись с ситуацией, когда оба варианта хуже. Либо искать компромиссы с оппозицией, либо, имея малые шансы на успех, создать угрозу очередного правительственного кризиса. В любом случае времени исправлять ошибки у Макрона остается так же мало, как и у его сторонников.
https://ria.ru/20250416/frantsiya-2011422431.html
https://ria.ru/20250401/makron-2008481557.html
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франция, париж, украина, эммануэль макрон, кир стармер, европарламент, политика, франсуа байру
Франция, Париж, Украина, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Европарламент, Политика, Франсуа Байру
"Готов рискнуть". У планов Макрона на Украину появилась неожиданная цель

Политолог Преображенская: роспуск парламента грозит Макрону неприятностями

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Франция на грани политического кризиса. В западных СМИ пишут, что президент страны собирается снова устроить досрочные парламентские выборы, хотя это лишь ухудшит его положение. О тайном замысле Макрона — в материале РИА Новости.

Попытка не пытка

Источники Bloomberg сообщают: хозяин Елисейского дворца в последние недели консультировался со своим окружением о роспуске Национального собрания, но окончательное решение пока не принял.
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкПочетный караул у Елисейского дворца
Почетный караул у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018 года - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Почетный караул у Елисейского дворца
Он уже делал это в июне 2024-го. Затем был правительственный кризис — за полгода сменились три премьера. И Макрон пообещал больше такого не повторять.
"Роспуска парламента до окончания моего президенства не будет", — уверял он в декабре на встрече с лидерами парламентских партий. Официальный Париж и сейчас твердит, что досрочных выборов не предвидится.
Очередные — только в 2029-м, когда Макрон уже сложит полномочия.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
"Остались только идеи". Макрона унизили свои же соратники
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Есть и другой вариант — дождаться следующего года, чтобы распустить Нацсобрание и провести парламентские выборы одновременно с муниципальными.
Сейчас для президента Франции складывается благоприятная ситуация, указывает Bloomberg. Его не столь высокий рейтинг, согласно соцопросам Ipsos, вырос в марте на семь пунктов, дойдя до 31%. Это связывают с повышенной активностью на внешнеполитическом треке. На фоне падения интереса США к поддержке Украины Париж сосредоточился на самостоятельной помощи Киеву и инициативе "коалиции желающих".
© AP Photo / Jeremias GonzalezГолосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Голосование на избирательном участке во время второго тура выборов в Национальное собрание Франции в Ренне
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани объяснил РИА Новости: "Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер действуют одинаково. Они совершенно непопулярны у себя дома. И для обоих этот своего рода цирк вокруг дипломатии — попытка усилить свою популярность".

Все те же слабые места

В прошлый раз маневр с досрочными выборами стоил сторонникам Макрона трети мест в парламенте, а оппозиционное "Национальное объединение" (RN) лишь укрепилось.
Абсолютного парламентского большинства нет ни у кого. Правительство вообще в меньшинстве: 354 из 577 депутатов — его противники. Самая крупная фракция у RN — 123 депутата.
© AP Photo / Daniel ColeМарин Ле Пен на предвыборном мероприятии
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Daniel Cole
Марин Ле Пен на предвыборном мероприятии
Рейтинги соперников Макрона сейчас даже выше, чем летом 2024-го. По данным Ipsos, у лидера RN Жордана Барделла — 34%, у председателя парламентской фракции Марин Ле Пен — 33%. После того как ее признали виновной в нецелевом использовании денег Европарламента — плюс два пункта. Работу правительства Франсуа Байру одобряют лишь 24% (в феврале было 28).
Особую тревогу у французов вызывают собственные доходы — это беспокоит 44% опрошенных. На втором месте пенсии и здравоохранение — 39%. Международные проблемы, включая Украину, уходят на второй план: 28% (месяц назад было 33%).
© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Франсуа Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Франсуа Байру

Вопрос времени

Впрочем, из Франции в ближайшие месяцы можно ждать любых новостей. Как подчеркнула в беседе с РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская, Макрон слабо предсказуем.
"Предыдущее решение о роспуске Национального собрания было довольно иррациональное. Результаты голосования удручающие, и ему очень некомфортно с таким парламентом. Фактически ни одна крупная реформа невозможна. Требования различных групп разнонаправленные. Да и в преддверии президентских выборов никто не хочет ассоциироваться с непопулярными правительственными мерами", – отмечает политолог.
Сейчас же оппозиция опять может усилиться. "Это большой риск, — считает Преображенская. — Но Макрон склонен к импульсивным решениям, поэтому ничего не исключено".
© AP Photo / Thomas PadillaМужчина проходит мимо неубранного мусора в Париже
Мужчина проходит мимо неубранного мусора в Париже - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Мужчина проходит мимо неубранного мусора в Париже
За год положение в стране в лучшую сторону не изменилась. Правоохранительная система, образование, здравоохранение, мигранты — все это по-прежнему вызывает претензии у избирателей. Проблемы и с экономикой. В следующем бюджете снова урежут социальные расходы. Сам же Макрон хочет переключить внимание на внешнюю политику.
"Драматизация внешних угроз, которая была в ходу и весьма востребована на предыдущих выборах, может уже не сработать", — указывает аналитик.
В Елисейском дворце столкнулись с ситуацией, когда оба варианта хуже. Либо искать компромиссы с оппозицией, либо, имея малые шансы на успех, создать угрозу очередного правительственного кризиса. В любом случае времени исправлять ошибки у Макрона остается так же мало, как и у его сторонников.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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ФранцияПарижУкраинаЭммануэль МакронКир СтармерЕвропарламентПолитикаФрансуа Байру
 
 
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