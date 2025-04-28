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Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят" - РИА Новости, 28.04.2025
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05:42 28.04.2025 (обновлено: 06:18 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/magnit-2013758128.html
Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят"
Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят" - РИА Новости, 28.04.2025
Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят"
Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть магазинов "Магнит" заплатить 220 тысяч рублей за незаконное использование песен "Нас не догонят",... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:42:00+03:00
2025-04-28T06:18:00+03:00
российское авторское общество
происшествия
россия
магнит (компания-ритейлер)
краснодарский край
штрафы
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть магазинов "Магнит" заплатить 220 тысяч рублей за незаконное использование песен "Нас не догонят", свидетельствует решение инстанции, поступившее в РИА Новости."Взыскать с АО "Тандер" (основное операционное дочернее общество "Магнита") в пользу общероссийской общественной организации "Российское Авторское Общество" 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей", — говорится в документе.При этом компании придется заплатить и 16 тысяч рублей в качестве госпошлины.Претензию предъявили к использованию 12 композиций, среди которых и "Лети за солнцем", а также "Плачь любовь".Подробностей о том, в чем заключается незаконность использования этих песен, нет, тем не менее шесть месяцев назад эта же инстанция приняла такое же решение по иску РАО за-за исполнения композиций около одного из магазинов на праздничном мероприятии.
https://ria.ru/20250212/diksi-1998793685.html
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Новости
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российское авторское общество, происшествия, россия, магнит (компания-ритейлер), краснодарский край, штрафы
Российское авторское общество, Происшествия, Россия, Магнит (компания-ритейлер), Краснодарский край, Штрафы
Суд обязал "Магнит" заплатить за использование песни "Нас не догонят"

Суд обязал "Магнит" заплатить 220 тыс. рублей за песню "Нас не догонят"

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛоготип магазина "Магнит"
Логотип магазина Магнит - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Логотип магазина "Магнит". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Краснодарского края обязал сеть магазинов "Магнит" заплатить 220 тысяч рублей за незаконное использование песен "Нас не догонят", свидетельствует решение инстанции, поступившее в РИА Новости.
«
"Взыскать с АО "Тандер" (основное операционное дочернее общество "Магнита") в пользу общероссийской общественной организации "Российское Авторское Общество" 220 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на произведения для последующей оплаты в пользу правообладателей", — говорится в документе.
При этом компании придется заплатить и 16 тысяч рублей в качестве госпошлины.
Претензию предъявили к использованию 12 композиций, среди которых и "Лети за солнцем", а также "Плачь любовь".
Подробностей о том, в чем заключается незаконность использования этих песен, нет, тем не менее шесть месяцев назад эта же инстанция приняла такое же решение по иску РАО за-за исполнения композиций около одного из магазинов на праздничном мероприятии.
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Российское авторское обществоПроисшествияРоссияМагнит (компания-ритейлер)Краснодарский крайШтрафы
 
 
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