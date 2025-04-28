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Мэр Мадрида призвал направить армию для борьбы с отключением электричества
Мэр Мадрида призвал направить армию для борьбы с отключением электричества - РИА Новости, 28.04.2025
Мэр Мадрида призвал направить армию для борьбы с отключением электричества
Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призывает направить в столицу Испании подразделения армии, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:43:00+03:00
2025-04-28T18:43:00+03:00
2025-04-28T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призывает направить в столицу Испании подразделения армии, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной отключением электричества, сообщает газета Mundo. Как сообщается, городской совет Мадрида обеспокоен ситуацией с безопасностью, которая может обостриться, если к вечеру электричество не будет восстановлено. "По словам источников, близких к мэру, он присоединился к просьбе главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании армии в Мадриде", - пишет издание. В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.
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в мире, мадрид, испания
Мэр Мадрида призвал направить армию для борьбы с отключением электричества
Mundo: мэр Мадрида призвал направить в столицу Испании войска для борьбы с ЧС