https://ria.ru/20250428/madrid-2013911451.html

Мэр Мадрида призвал направить армию для борьбы с отключением электричества

Мэр Мадрида призвал направить армию для борьбы с отключением электричества - РИА Новости, 28.04.2025

Мэр Мадрида призвал направить армию для борьбы с отключением электричества

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призывает направить в столицу Испании подразделения армии, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T18:43:00+03:00

2025-04-28T18:43:00+03:00

2025-04-28T18:56:00+03:00

в мире

мадрид

испания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013914144_0:189:3071:1916_1920x0_80_0_0_912b60bd1465e99d24f91e2a23bfb0af.jpg

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призывает направить в столицу Испании подразделения армии, чтобы помочь справиться с чрезвычайной ситуацией, вызванной отключением электричества, сообщает газета Mundo. Как сообщается, городской совет Мадрида обеспокоен ситуацией с безопасностью, которая может обостриться, если к вечеру электричество не будет восстановлено. "По словам источников, близких к мэру, он присоединился к просьбе главы региона Исабель Диас Аюсо о развертывании армии в Мадриде", - пишет издание. В понедельник по всей территории Испании, включая столицу Мадрид, с 12.30 (13.30 мск) произошло масштабное отключение электричества.

https://ria.ru/20250428/ispaniya-2013872399.html

мадрид

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мадрид, испания