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В Германии сообщили жуткие новости о Зеленском - РИА Новости, 28.04.2025
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05:55 28.04.2025 (обновлено: 10:31 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/lovushka-2013758866.html
В Германии сообщили жуткие новости о Зеленском
В Германии сообщили жуткие новости о Зеленском - РИА Новости, 28.04.2025
В Германии сообщили жуткие новости о Зеленском
Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по Украине, пишет эксперт в области геополитики Николас Бутылин в статье для немецкой газеты... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T05:55:00+03:00
2025-04-28T10:31:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по Украине, пишет эксперт в области геополитики Николас Бутылин в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung."Сейчас геополитические реалии ставят его в положение, когда каждое решение обходится дорого", — говорится в публикации.При этом, продолжает автор, глава киевского режима потерял всех, на кого можно было надеяться: США угрожают прекратить военную помощь, а союзники среди стран Европы, которые не смогут ее заменить, только громко заявляют о поддержке, не предпринимая никаких реальных шагов. В то, что Киев сможет переломить ход конфликта в свою пользу, тоже никто не верит, добавил эксперт."По всей вероятности, хорошей сделки для Украины не будет. &lt;…&gt; Вопрос уже не в том, придется ли Украине идти на уступки, а в том, насколько они будут большими", — резюмировал он.В среду американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание юрисдикции Москвы над полуостровом, фактическое признание территорий четырех новых регионов под ее контролем, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250427/tramp-2013658047.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский
В Германии сообщили жуткие новости о Зеленском

BZ: Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по Украине

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский загнал себя в ловушку в переговорном процессе по Украине, пишет эксперт в области геополитики Николас Бутылин в статье для немецкой газеты Berliner Zeitung.
«
"Сейчас геополитические реалии ставят его в положение, когда каждое решение обходится дорого", — говорится в публикации.
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При этом, продолжает автор, глава киевского режима потерял всех, на кого можно было надеяться: США угрожают прекратить военную помощь, а союзники среди стран Европы, которые не смогут ее заменить, только громко заявляют о поддержке, не предпринимая никаких реальных шагов. В то, что Киев сможет переломить ход конфликта в свою пользу, тоже никто не верит, добавил эксперт.
"По всей вероятности, хорошей сделки для Украины не будет. <…> Вопрос уже не в том, придется ли Украине идти на уступки, а в том, насколько они будут большими", — резюмировал он.
В среду американский лидер обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
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Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание юрисдикции Москвы над полуостровом, фактическое признание территорий четырех новых регионов под ее контролем, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
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В миреУкраинаСШАКиевВладимир Зеленский
 
 
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