https://ria.ru/20250428/lissabon-2013948325.html

В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение

В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 28.04.2025

В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение

Восстановление электроснабжения на фоне массового отключения электроэнергии началось в разных частях столицы Португалии Лиссабоне, передаёт агентство Рейтер. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T23:28:00+03:00

2025-04-28T23:28:00+03:00

2025-04-28T23:28:00+03:00

в мире

португалия

испания

лиссабон (город)

антониу кошта

евросовет

отключение электричества в европе

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восстановление электроснабжения на фоне массового отключения электроэнергии началось в разных частях столицы Португалии Лиссабоне, передаёт агентство Рейтер. "Электричество восстановлено в частях Лиссабона", - говорится в сообщении. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.

https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html

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Наталья Макарова

в мире, португалия, испания, лиссабон (город), антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе