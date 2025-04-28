https://ria.ru/20250428/lissabon-2013948325.html
В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение
В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение - РИА Новости, 28.04.2025
В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение
Восстановление электроснабжения на фоне массового отключения электроэнергии началось в разных частях столицы Португалии Лиссабоне, передаёт агентство Рейтер. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T23:28:00+03:00
2025-04-28T23:28:00+03:00
2025-04-28T23:28:00+03:00
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отключение электричества в европе
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Восстановление электроснабжения на фоне массового отключения электроэнергии началось в разных частях столицы Португалии Лиссабоне, передаёт агентство Рейтер. "Электричество восстановлено в частях Лиссабона", - говорится в сообщении. Масштабное отключение электричества произошло в понедельник практически на всей территории Испании в 12.30 (13.30 мск). Компания-оператор электросетей Red Eléctrica сообщила, что на восстановление потребуется до десяти часов. Сбой затронул также Португалию, Францию и Андорру. Из-за блэкаута пришлось прекратить все железнодорожные перевозки. Это также повлияло на работу общественного транспорта в городах, где не работают светофоры. В супермаркетах образовались очереди, а людей приходится спасать из застрявших лифтов. Все атомные электростанции страны безопасно остановлены. Причина блэкаута выясняется. Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что не располагает данными о том, что перебои с электричеством в Испании могли стать результатом кибератаки.
https://ria.ru/20250428/ispanija-2013834271.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, португалия, испания, лиссабон (город), антониу кошта, евросовет, отключение электричества в европе
В мире, Португалия, Испания, Лиссабон (город), Антониу Кошта, Евросовет, Отключение электричества в Европе
В Лиссабоне частично восстановили электроснабжение
Reuters: в Лиссабоне начали восстанавливать электроснабжение на фоне блэкаута