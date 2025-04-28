https://ria.ru/20250428/lider-2013896593.html

В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера

В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера - РИА Новости, 28.04.2025

В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы шагом... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T17:44:00+03:00

2025-04-28T17:44:00+03:00

2025-04-28T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944871039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9dff354ba857340b8f2c2a14264fd540.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы шагом сильного лидера. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Объявленное перемирие – это шаг настоящего сильного мирового лидера. Президент России, объявляя перемирие без предварительных условий, в очередной раз демонстрирует последовательную и твердую позицию по мирному урегулированию конфликта", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, подобным решением президент России показал, что, прежде всего, думает о людях. "Девятое Мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма, торжества народного духа и верности Родине", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20250428/tageszeitung-2013877340.html

https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф