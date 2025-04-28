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В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера - РИА Новости, 28.04.2025
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы шагом... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы шагом сильного лидера. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Объявленное перемирие – это шаг настоящего сильного мирового лидера. Президент России, объявляя перемирие без предварительных условий, в очередной раз демонстрирует последовательную и твердую позицию по мирному урегулированию конфликта", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, подобным решением президент России показал, что, прежде всего, думает о людях. "Девятое Мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма, торжества народного духа и верности Родине", - подчеркнул депутат.
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россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера
Нестеренко назвал объявленное Путином перемирие шагом сильного лидера