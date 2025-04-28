Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:44 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/lider-2013896593.html
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера - РИА Новости, 28.04.2025
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы шагом... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T17:44:00+03:00
2025-04-28T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944871039_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9dff354ba857340b8f2c2a14264fd540.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы шагом сильного лидера. Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ. "Объявленное перемирие – это шаг настоящего сильного мирового лидера. Президент России, объявляя перемирие без предварительных условий, в очередной раз демонстрирует последовательную и твердую позицию по мирному урегулированию конфликта", - сказал Нестеренко РИА Новости. По его словам, подобным решением президент России показал, что, прежде всего, думает о людях. "Девятое Мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма, торжества народного духа и верности Родине", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20250428/tageszeitung-2013877340.html
https://ria.ru/20250428/peremirie-2013862809.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/09/1944871039_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5c3fb56b19b35f9e33a88b7a308663e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Госдума РФ
В Госдуме назвали перемирие в День Победы шагом сильного лидера

Нестеренко назвал объявленное Путином перемирие шагом сильного лидера

© POOL | Перейти в медиабанкВоенный парад
Военный парад - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© POOL
Перейти в медиабанк
Военный парад. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал объявленное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие в дни 80-летней годовщины Победы шагом сильного лидера.
Россия объявляет перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщил ранее Telegram-канал Кремля со ссылкой на соответствующее решение президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
"Четко обозначил". В Германии отреагировали на заявление Путина о перемирии
Вчера, 16:59
"Объявленное перемирие – это шаг настоящего сильного мирового лидера. Президент России, объявляя перемирие без предварительных условий, в очередной раз демонстрирует последовательную и твердую позицию по мирному урегулированию конфликта", - сказал Нестеренко РИА Новости.
По его словам, подобным решением президент России показал, что, прежде всего, думает о людях.
"Девятое Мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма, торжества народного духа и верности Родине", - подчеркнул депутат.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
На Украине неожиданно высказались о перемирии в День Победы
Вчера, 15:58
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войнеГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала