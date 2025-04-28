https://ria.ru/20250428/lavrov-2013942445.html

Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии

Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии - РИА Новости, 28.04.2025

Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос в ходе встречи "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:14:00+03:00

2025-04-28T22:14:00+03:00

2025-04-28T22:31:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос в ходе встречи "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС подтвердили настрой на расширение сотрудничества РФ и Эфиопии в сферах взаимного интереса, сообщил в понедельник МИД России. "Был выражен неизменный обоюдный настрой на дальнейшее расширение многопрофильного двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Министры высказались за наращивание российско-эфиопских контактов в рамках различных многосторонних форматов, прежде всего, на площадке ООН и БРИКС", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны также обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной повестке, уделили внимание взаимодействию ради обеспечения мира и безопасности в регионе Африканского Рога, сообщает МИД.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, эфиопия, сергей лавров, брикс, оон