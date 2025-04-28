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Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии - РИА Новости, 28.04.2025
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22:14 28.04.2025 (обновлено: 22:31 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013942445.html
Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии
Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии - РИА Новости, 28.04.2025
Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос в ходе встречи "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС... РИА Новости, 28.04.2025
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос в ходе встречи "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС подтвердили настрой на расширение сотрудничества РФ и Эфиопии в сферах взаимного интереса, сообщил в понедельник МИД России. "Был выражен неизменный обоюдный настрой на дальнейшее расширение многопрофильного двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Министры высказались за наращивание российско-эфиопских контактов в рамках различных многосторонних форматов, прежде всего, на площадке ООН и БРИКС", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства. Стороны также обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной повестке, уделили внимание взаимодействию ради обеспечения мира и безопасности в регионе Африканского Рога, сообщает МИД.
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здоровье - общество, россия, эфиопия, сергей лавров, брикс, оон
Здоровье - Общество, Россия, Эфиопия, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
Лавров и глава МИД Эфиопии провели переговоры в Бразилии

Лавров и Тимотеос подтвердили настрой на расширение сотрудничества РФ и Эфиопии

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Эфиопии Гидеон Тимотеос в ходе встречи "на полях" совещания министров иностранных дел стран БРИКС подтвердили настрой на расширение сотрудничества РФ и Эфиопии в сферах взаимного интереса, сообщил в понедельник МИД России.
«
"Был выражен неизменный обоюдный настрой на дальнейшее расширение многопрофильного двустороннего сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес. Министры высказались за наращивание российско-эфиопских контактов в рамках различных многосторонних форматов, прежде всего, на площадке ООН и БРИКС", - говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны также обменялись мнениями по актуальной региональной и глобальной повестке, уделили внимание взаимодействию ради обеспечения мира и безопасности в регионе Африканского Рога, сообщает МИД.
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