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Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину - РИА Новости, 28.04.2025
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11:02 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/lavrov-2013785363.html
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину - РИА Новости, 28.04.2025
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину
Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира, заявил глава МИД... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T11:02:00+03:00
2025-04-28T11:02:00+03:00
в мире
украина
киев
сша
дональд трамп
сергей лавров
джо байден
евросоюз
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В ЕС исходят из того, что отказ от поддержки Украины будет выглядеть как подтверждение его стратегической несостоятельности. Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира", - сказал он в интервью бразильской газете O Globo. Как отметил министр, в ЕС стремятся подорвать работу по мирному урегулированию, продолжают поставлять Киеву вооружения и готовить контингенты для отправки на Украину, вопреки предупреждениям Москвы. "В этом контексте вызывает определенный оптимизм, что в отличие от администрации (экс-президента США) Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация (президента США Дональда Трампа) пытается понять первопричины кризиса", - подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ. По его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО.
https://ria.ru/20250412/lavrov-2010883569.html
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, евросоюз, нато
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Джо Байден, Евросоюз, НАТО
Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину

Лавров: ЕС ставит попытку спасения репутации выше интересов достижения мира

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
ЕС исходят из того, что отказ от поддержки Украины будет выглядеть как подтверждение его стратегической несостоятельности. Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира", - сказал он в интервью бразильской газете O Globo.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
В ЕС пытаются защищать киевский нацистский режим, заявил Лавров
12 апреля, 14:46
Как отметил министр, в ЕС стремятся подорвать работу по мирному урегулированию, продолжают поставлять Киеву вооружения и готовить контингенты для отправки на Украину, вопреки предупреждениям Москвы.
"В этом контексте вызывает определенный оптимизм, что в отличие от администрации (экс-президента США) Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация (президента США Дональда Трампа) пытается понять первопричины кризиса", - подчеркнул он.
Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ. По его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
ЕС не намерен принимать условия России по Украине, пишет Bloomberg
20 марта, 09:06
 
В миреУкраинаКиевСШАДональд ТрампСергей ЛавровДжо БайденЕвросоюзНАТО
 
 
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