https://ria.ru/20250428/lavrov-2013785363.html

Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину

Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину - РИА Новости, 28.04.2025

Лавров рассказал, зачем ЕС поддерживает Украину

Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира, заявил глава МИД... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T11:02:00+03:00

2025-04-28T11:02:00+03:00

2025-04-28T11:02:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр – РИА Новости. Страны Евросоюза продолжают поддержку Киева ради спасения своей репутации, ставя ее выше задачи достижения справедливого устойчивого мира, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "В ЕС исходят из того, что отказ от поддержки Украины будет выглядеть как подтверждение его стратегической несостоятельности. Иными словами, брюссельская бюрократия ставит попытку спасения своей подмоченной репутации выше интересов достижения справедливого устойчивого мира", - сказал он в интервью бразильской газете O Globo. Как отметил министр, в ЕС стремятся подорвать работу по мирному урегулированию, продолжают поставлять Киеву вооружения и готовить контингенты для отправки на Украину, вопреки предупреждениям Москвы. "В этом контексте вызывает определенный оптимизм, что в отличие от администрации (экс-президента США) Джо Байдена, которая накачивала киевский режим смертоносным оружием и активно втягивала Украину в НАТО, нынешняя американская администрация (президента США Дональда Трампа) пытается понять первопричины кризиса", - подчеркнул он. Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ. По его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010883569.html

https://ria.ru/20250320/es-2006114528.html

украина

киев

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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, сергей лавров, джо байден, евросоюз, нато