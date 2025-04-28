https://ria.ru/20250428/lavrov-2013749335.html
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения - РИА Новости, 28.04.2025
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние отношения, а также участие бразильского президента Луиса... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:54:00+03:00
2025-04-28T02:54:00+03:00
2025-04-28T02:59:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
бразилия
сергей лавров
мауру виейра
луис инасиу лула да силва
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние отношения, а также участие бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил МИД РФ. Ранее в МИД России сообщали, что Лавров встретился с Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС. "В ходе беседы подробно обсуждался график двусторонних контактов, включая отдельные параметры предстоящего участия президента Бразилии Л. Лулы да Силвы в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух стран в различных областях, акцентирован настрой на дальнейшее укрепление всего спектра российско-бразильских связей. Подчеркивается, что особое внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию двух стран в БРИКС, где в текущем году председательствует Бразилия, а также в рамках других международных площадок, в частности ООН и "Группы двадцати". Кроме того, министры затронули ряд международных сюжетов, в том числе проблематику урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20250329/rossija-2008126943.html
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россия, бразилия, сергей лавров, мауру виейра, луис инасиу лула да силва, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Бразилия, Сергей Лавров, Мауру Виейра, Луис Инасиу Лула да Силва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения
Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние отношения