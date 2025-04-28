https://ria.ru/20250428/lavrov-2013749335.html

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения - РИА Новости, 28.04.2025

Лавров обсудил с главой МИД Бразилии двусторонние отношения

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние отношения, а также участие бразильского президента Луиса... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:54:00+03:00

2025-04-28T02:54:00+03:00

2025-04-28T02:59:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

бразилия

сергей лавров

мауру виейра

луис инасиу лула да силва

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Бразилии Мауру Виейрой двусторонние отношения, а также участие бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил МИД РФ. Ранее в МИД России сообщали, что Лавров встретился с Виейрой на полях совещания министров иностранных дел БРИКС. "В ходе беседы подробно обсуждался график двусторонних контактов, включая отдельные параметры предстоящего участия президента Бразилии Л. Лулы да Силвы в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении. Отмечается, что состоялся предметный обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества двух стран в различных областях, акцентирован настрой на дальнейшее укрепление всего спектра российско-бразильских связей. Подчеркивается, что особое внимание в ходе встречи было уделено взаимодействию двух стран в БРИКС, где в текущем году председательствует Бразилия, а также в рамках других международных площадок, в частности ООН и "Группы двадцати". Кроме того, министры затронули ряд международных сюжетов, в том числе проблематику урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20250329/rossija-2008126943.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012584668.html

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россия, бразилия, сергей лавров, мауру виейра, луис инасиу лула да силва, 80-летие победы в великой отечественной войне