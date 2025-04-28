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"АвтоВАЗ" показал модель Lada Iskra в цвете табаско
"АвтоВАЗ" показал модель Lada Iskra в цвете табаско - РИА Новости, 28.04.2025
"АвтоВАЗ" показал модель Lada Iskra в цвете табаско
Российский "АвтоВАЗ" представил в Узбекистане на площадке "Иннопром. Центральная Азия" модель Lada Iskra в цвете табаско, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:00:00+03:00
2025-04-28T16:00:00+03:00
2025-04-28T16:00:00+03:00
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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Российский "АвтоВАЗ" представил в Узбекистане на площадке "Иннопром. Центральная Азия" модель Lada Iskra в цвете табаско, передает корреспондент РИА Новости. Универсал Lada Iskra в версии Cross яркого, насыщенного сигнально-оранжевого цвета привлекает повышенный интерес гостей выставки: его активно рассматривают и фотографируют. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа".
https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, тольятти, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" показал модель Lada Iskra в цвете табаско
"АвтоВАЗ" представил на "Иннопроме" в Узбекистане Lada Iskra в цвете табаско