https://ria.ru/20250428/lada--2013863748.html

"АвтоВАЗ" показал модель Lada Iskra в цвете табаско

"АвтоВАЗ" показал модель Lada Iskra в цвете табаско - РИА Новости, 28.04.2025

"АвтоВАЗ" показал модель Lada Iskra в цвете табаско

Российский "АвтоВАЗ" представил в Узбекистане на площадке "Иннопром. Центральная Азия" модель Lada Iskra в цвете табаско, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:00:00+03:00

2025-04-28T16:00:00+03:00

2025-04-28T16:00:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 28 апр - РИА Новости. Российский "АвтоВАЗ" представил в Узбекистане на площадке "Иннопром. Центральная Азия" модель Lada Iskra в цвете табаско, передает корреспондент РИА Новости. Универсал Lada Iskra в версии Cross яркого, насыщенного сигнально-оранжевого цвета привлекает повышенный интерес гостей выставки: его активно рассматривают и фотографируют. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого будут входить седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти. Официальные продажи Lada Iskra в дилерских центрах начнутся, как ожидается, 20 июля - в день рождения "АвтоВАЗа".

https://ria.ru/20250228/avtovaz-2002128922.html

тольятти

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, тольятти, автоваз, lada vesta