https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013784496.html

В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области

В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области от... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:55:00+03:00

2025-04-28T10:55:00+03:00

2025-04-28T10:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

дмитрий песков

владимир путин

владимир зеленский

вооруженные силы украины

полное освобождение курской области

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии ВСУ в регионе. "Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальник Генштаба Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250428/voennye-2013767488.html

россия

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, курская область, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области