https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013784496.html
В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области
В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области от... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:55:00+03:00
2025-04-28T10:55:00+03:00
2025-04-28T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии ВСУ в регионе. "Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальник Генштаба Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250428/voennye-2013767488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
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В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области
Песков призвал ориентироваться на слова Путина насчет ситуации в Курской области