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В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:55 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kurskaya-2013784496.html
В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области
В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области от... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:55:00+03:00
2025-04-28T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
дмитрий песков
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
полное освобождение курской области
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии ВСУ в регионе. "Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальник Генштаба Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250428/voennye-2013767488.html
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россия, курская область, дмитрий песков, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, полное освобождение курской области
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Полное освобождение Курской области
В Кремле ответили на вопрос о якобы присутствии ВСУ в Курской области

Песков призвал ориентироваться на слова Путина насчет ситуации в Курской области

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк Дмитрий Песков
 Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил ориентироваться на заявление президента России Владимира Путина о полном освобождении Курской области от вражеских сил, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы присутствии ВСУ в регионе.
"Предлагаю все-таки ориентироваться на слова нашего президента и на доклад начальник Генштаба Российской Федерации", - сказал Песков журналистам.
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьДмитрий ПесковВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПолное освобождение Курской области
 
 
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