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Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции

Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции - РИА Новости, 28.04.2025

Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции

Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении территории Курской области, видео есть в распоряжении... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:42:00+03:00

2025-04-28T12:42:00+03:00

2025-04-28T12:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении территории Курской области, видео есть в распоряжении РИА Новости. В понедельник президент России Владимир Путин поблагодарил корейских военных, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. На кадрах показана боевая подготовка солдат КНДР, принявших участие в освобождении территории российского региона. Северокорейские военнослужащие выполнили стрельбы из различных видов оружия, в том числе из автомата, а также потренировались в метании ручных гранат. На касках солдат КНДР, показанных на видео, размещены георгиевские ленты. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013767591.html

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Кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области. Видео опубликовала ВГТРК 2025-04-28T12:42 true PT1M16S

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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, мария захарова, вооруженные силы украины, в мире