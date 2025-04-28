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Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции
Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции - РИА Новости, 28.04.2025
Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции
Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении территории Курской области, видео есть в распоряжении... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:42:00+03:00
2025-04-28T12:42:00+03:00
2025-04-28T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении территории Курской области, видео есть в распоряжении РИА Новости. В понедельник президент России Владимир Путин поблагодарил корейских военных, участвовавших в разгроме ВСУ в Курской области, отметив, что они с честью и доблестью исполнили долг, покрыв себя неувядаемой славой. На кадрах показана боевая подготовка солдат КНДР, принявших участие в освобождении территории российского региона. Северокорейские военнослужащие выполнили стрельбы из различных видов оружия, в том числе из автомата, а также потренировались в метании ручных гранат. На касках солдат КНДР, показанных на видео, размещены георгиевские ленты. Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области
Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области. Видео опубликовала ВГТРК
2025-04-28T12:42
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россия, курская область, владимир путин, валерий герасимов, мария захарова, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, В мире
Появились кадры подготовки солдат КНДР, участвовавших в курской операции
МО РФ показало кадры боевой подготовки солдат КНДР в Курской области