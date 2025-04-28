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Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 28.04.2025
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16:35 28.04.2025 (обновлено: 16:50 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kurdoglu-2013872189.html
Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов
Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 28.04.2025
Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов
Задержанный ФСБ РФ за подготовку теракта в Керчи для спецслужб Украины гражданин Молдавии Евгений Курдоглу* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:35:00+03:00
2025-04-28T16:50:00+03:00
происшествия
молдавия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ РФ за подготовку теракта в Керчи для спецслужб Украины гражданин Молдавии Евгений Курдоглу* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица...11. Курдоглу Евгений Михайлович*, 12.11.1992 г.р. , село Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова", - говорится в перечне.В середине апреля ФСБ РФ сообщало, что в Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу*, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 грамм, электродетонатор ЭДП и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013169894.html
https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html
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происшествия, молдавия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Молдавия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов

Задержанного гражданина Молдавии Курдоглу внесли в перечень террористов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ РФ за подготовку теракта в Керчи для спецслужб Украины гражданин Молдавии Евгений Курдоглу* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица...11. Курдоглу Евгений Михайлович*, 12.11.1992 г.р. , село Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова", - говорится в перечне.
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В середине апреля ФСБ РФ сообщало, что в Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу*, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.
По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 грамм, электродетонатор ЭДП и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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