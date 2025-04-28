https://ria.ru/20250428/kurdoglu-2013872189.html

Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов

Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов - РИА Новости, 28.04.2025

Гражданина Молдавии Курдоглу* внесли в перечень террористов

Задержанный ФСБ РФ за подготовку теракта в Керчи для спецслужб Украины гражданин Молдавии Евгений Курдоглу* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:35:00+03:00

2025-04-28T16:35:00+03:00

2025-04-28T16:50:00+03:00

происшествия

молдавия

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Задержанный ФСБ РФ за подготовку теракта в Керчи для спецслужб Украины гражданин Молдавии Евгений Курдоглу* внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Национальная часть... Физические лица...11. Курдоглу Евгений Михайлович*, 12.11.1992 г.р. , село Чишмикиой Вулканештского района Республики Молдова", - говорится в перечне.В середине апреля ФСБ РФ сообщало, что в Керчи задержан агент украинских спецслужб, гражданин Молдавии Евгений Курдоглу*, собиравшийся взорвать городскую водонасосную станцию, а также передававший Киеву данные о дислокации российской военной техники, позициях ПВО, результатах ракетных ударов ВСУ, сведения об объектах транспортной и энергетической инфраструктуры Крыма.По информации ФСБ, после задержания злоумышленник предоставил координаты тайника, из которого изъято самодельное взрывное устройство фугасного действия, состоящее из пластичного взрывчатого вещества Semtex10 массой 400 грамм, электродетонатор ЭДП и таймер, "предназначавшиеся для подрыва водонасосной станции в городе Керчи".В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Крыму и Севастополю расследуется уголовное дело о террористическом акте и незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке взрывчатых веществ или взрывных устройств.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ria.ru/20250424/moldaviya-2013169894.html

https://ria.ru/20250428/terrorist-2013777343.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, молдавия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)