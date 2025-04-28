Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков
Умер актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАлексей Крыченков в роли Леньки в фильме "Бей, барабан"
Алексей Крыченков в роли Леньки в фильме "Бей, барабан". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет в понедельник, сообщается в Telegram-канале театра.
«
"С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Фёдорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в 1965-1967 годах Крыченков проходил службу в команде актёров-военнослужащих, после чего был приглашен в труппу театра. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Принимал участие в военно-шефской работе, выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота. Был награжден орденом "За верность долгу" II степени и медалью "За заслуги в культуре и искусстве".
"Алексей Федорович был не просто талантливый артист, истово преданный своему делу, но и человек, знавший общественное значение искусства - многие годы. В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким!" - добавляется в сообщении.