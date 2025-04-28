https://ria.ru/20250428/krychenkov-2013945652.html

Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков

Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков - РИА Новости, 28.04.2025

Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков

Заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет в понедельник, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T22:50:00+03:00

2025-04-28T22:50:00+03:00

2025-04-28T22:50:00+03:00

культура

россия

гитис

алексей крыченков

новости культуры

центральный академический театр российской армии

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет в понедельник, сообщается в Telegram-канале театра. "С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Фёдорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене", - говорится в сообщении. Как уточняется, в 1965-1967 годах Крыченков проходил службу в команде актёров-военнослужащих, после чего был приглашен в труппу театра. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Принимал участие в военно-шефской работе, выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота. Был награжден орденом "За верность долгу" II степени и медалью "За заслуги в культуре и искусстве". "Алексей Федорович был не просто талантливый артист, истово преданный своему делу, но и человек, знавший общественное значение искусства - многие годы. В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким!" - добавляется в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, гитис, алексей крыченков, новости культуры, центральный академический театр российской армии