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Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков - РИА Новости, 28.04.2025
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Культура
 
22:50 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/krychenkov-2013945652.html
Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков
Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков - РИА Новости, 28.04.2025
Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков
Заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет в понедельник, сообщается в Telegram-канале театра. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T22:50:00+03:00
2025-04-28T22:50:00+03:00
культура
россия
гитис
алексей крыченков
новости культуры
центральный академический театр российской армии
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет в понедельник, сообщается в Telegram-канале театра. "С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Фёдорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене", - говорится в сообщении. Как уточняется, в 1965-1967 годах Крыченков проходил службу в команде актёров-военнослужащих, после чего был приглашен в труппу театра. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Принимал участие в военно-шефской работе, выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота. Был награжден орденом "За верность долгу" II степени и медалью "За заслуги в культуре и искусстве". "Алексей Федорович был не просто талантливый артист, истово преданный своему делу, но и человек, знавший общественное значение искусства - многие годы. В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким!" - добавляется в сообщении.
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россия, гитис, алексей крыченков, новости культуры, центральный академический театр российской армии
Культура, Россия, ГИТИС, Алексей Крыченков, Новости культуры, Центральный академический театр Российской армии
Умер актер театра Российской Армии Алексей Крыченков

Умер актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкАлексей Крыченков в роли Леньки в фильме "Бей, барабан"
Алексей Крыченков в роли Леньки в фильме Бей, барабан - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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Алексей Крыченков в роли Леньки в фильме "Бей, барабан". Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Заслуженный артист РФ, актер Театра Российской Армии Алексей Крыченков скончался в возрасте 83 лет в понедельник, сообщается в Telegram-канале театра.
«
"С грустью сообщаем, что сегодня на 84-м году жизни скончался заслуженный артист Российской Федерации Алексей Фёдорович Крыченков, 62 года беззаветно и преданно служивший армейской сцене", - говорится в сообщении.
Как уточняется, в 1965-1967 годах Крыченков проходил службу в команде актёров-военнослужащих, после чего был приглашен в труппу театра. Окончил актёрский факультет ГИТИСа. Принимал участие в военно-шефской работе, выступал с концертными программами в воинских частях и дальних гарнизонах армии и флота. Был награжден орденом "За верность долгу" II степени и медалью "За заслуги в культуре и искусстве".
"Алексей Федорович был не просто талантливый артист, истово преданный своему делу, но и человек, знавший общественное значение искусства - многие годы. В памяти зрителей, коллег, почитателей творчества и таланта, навсегда сохранятся театральные и киноработы выдающегося артиста, которые составляют гордость и славу российской культуры. В театре Алексея Федоровича любили и уважали. Выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким!" - добавляется в сообщении.
 
КультураРоссияГИТИСАлексей КрыченковНовости культурыЦентральный академический театр Российской армии
 
 
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