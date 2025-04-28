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В Краснодаре завели дело после убийства охранника ТЦ
В Краснодаре завели дело после убийства охранника ТЦ - РИА Новости, 28.04.2025
В Краснодаре завели дело после убийства охранника ТЦ
Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве охранника ТЦ в Краснодаре, который пытался помешать украсть товар, сообщили... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:54:00+03:00
2025-04-28T16:54:00+03:00
2025-04-28T16:54:00+03:00
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве охранника ТЦ в Краснодаре, который пытался помешать украсть товар, сообщили в СУСКР по региону. "Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве 43-летнего охранника одного из магазинов (часть 1 стать 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в воскресенье поздно вечером охранник магазина заметил, что мужчина взял с витрины продукцию и предложил ему оплатить товар. Тот в ответ позвал охранника выйти на улицу "для продолжения разговора". Уже возле торгового центра подозреваемый ударил оппонента ножом в шею, он скончался на месте.
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происшествия, краснодар, россия
Происшествия, Краснодар, Россия
В Краснодаре завели дело после убийства охранника ТЦ
В Краснодаре завели дело против мужчины, подозреваемого в убийстве охранника ТЦ