https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html

Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе

Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе - РИА Новости, 28.04.2025

Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе

Кота под Новороссийском вытащили из отверстия бетонного забора, которое используется для слива дождевой воды, благодарить спасателей он не стал, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:16:00+03:00

2025-04-28T16:16:00+03:00

2025-04-28T16:17:00+03:00

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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Кота под Новороссийском вытащили из отверстия бетонного забора, которое используется для слива дождевой воды, благодарить спасателей он не стал, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров. "К нам обратились неравнодушные жители и сообщили что в селе Мысхако кот застрял в заборе, в отверстии которое используется для слива дождевой воды.... Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов расширили отверстие, и котяра смог самостоятельно выбраться из западни... Благодарить спасателей не стал... просто ушёл... Жизнь одна у всех!" - написал в Telegram-канале Одеров.

https://ria.ru/20241129/moskva-1986506112.html

новороссийск

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Наталья Макарова

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Спасение кота, застрявшего в бетонном заборе в селе под Новороссийском Спасателям в селе Мысхако (под Новороссийском) пришлось спасать кота, который застрял в бетонном заборе. 2025-04-28T16:16 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новороссийск, общество