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Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе - РИА Новости, 28.04.2025
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Хорошие новости
 
16:16 28.04.2025 (обновлено: 16:17 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html
Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе
Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе - РИА Новости, 28.04.2025
Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе
Кота под Новороссийском вытащили из отверстия бетонного забора, которое используется для слива дождевой воды, благодарить спасателей он не стал, сообщил... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:16:00+03:00
2025-04-28T16:17:00+03:00
хорошие новости
новороссийск
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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Кота под Новороссийском вытащили из отверстия бетонного забора, которое используется для слива дождевой воды, благодарить спасателей он не стал, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров. "К нам обратились неравнодушные жители и сообщили что в селе Мысхако кот застрял в заборе, в отверстии которое используется для слива дождевой воды.... Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов расширили отверстие, и котяра смог самостоятельно выбраться из западни... Благодарить спасателей не стал... просто ушёл... Жизнь одна у всех!" - написал в Telegram-канале Одеров.
https://ria.ru/20241129/moskva-1986506112.html
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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353
60
353
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Спасение кота, застрявшего в бетонном заборе в селе под Новороссийском
Спасателям в селе Мысхако (под Новороссийском) пришлось спасать кота, который застрял в бетонном заборе.
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новороссийск, общество
Хорошие новости, Новороссийск, Общество
Под Новороссийском спасли кота, застрявшего в бетонном заборе

Под Новороссийском кота вытащили из отверстия забора для слива дождевой воды

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КРАСНОДАР, 28 апр - РИА Новости. Кота под Новороссийском вытащили из отверстия бетонного забора, которое используется для слива дождевой воды, благодарить спасателей он не стал, сообщил начальник службы спасения города Алексей Одеров.
«
"К нам обратились неравнодушные жители и сообщили что в селе Мысхако кот застрял в заборе, в отверстии которое используется для слива дождевой воды.... Спасатели выехали на место и при помощи слесарных инструментов расширили отверстие, и котяра смог самостоятельно выбраться из западни... Благодарить спасателей не стал... просто ушёл... Жизнь одна у всех!" - написал в Telegram-канале Одеров.
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