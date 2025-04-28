https://ria.ru/20250428/kosmos-2013814704.html

Мишустин рассказал о роли частных инвестиций в освоении космоса

Мишустин рассказал о роли частных инвестиций в освоении космоса - РИА Новости, 28.04.2025

Мишустин рассказал о роли частных инвестиций в освоении космоса

Власти РФ прорабатывают варианты привлечения частных инвестиций в отечественную космическую отрасль, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T13:22:00+03:00

2025-04-28T13:22:00+03:00

2025-04-28T13:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Власти РФ прорабатывают варианты привлечения частных инвестиций в отечественную космическую отрасль, заявил глава правительства России Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". Тема его выступления - "Экономика Победы: индустриальный рывок СССР 1941-1945 и достижения современной России". "Отдельное внимание уделяем и космическим технологиям... На решение задачи направлен отдельный нацпроект "Развитие космической деятельности Российской Федерации". Он предполагает очень активное участие предпринимателей... Одновременно с этим прорабатываем варианты привлечения частных инвестиций в эту важнейшую индустрию", - сказал премьер-министр. По словам Мишустина, запрос на снимки и связь огромный. "Он позволит не только удержать наши компетенции в космосе, но и перейти к модели постоянных улучшений техники", - добавил он. Марафон "Знание. Первые" посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он проходит с 28 по 30 апреля на площадках в 10 городах России: Москве, Казани, Владикавказе, Омске, Перми, Севастополе, Рязани, Салехарде, Санкт-Петербурге и Южно-Сахалинске. В Москве марафон проходит в музее Победы на Поклонной горе. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

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космос - риа наука, россия, москва, ссср, михаил мишустин