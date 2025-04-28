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"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США - РИА Новости, 28.04.2025
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10:38 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/koshkovich-2013781529.html
"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США
"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США - РИА Новости, 28.04.2025
"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США
Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине, поскольку не начинал конфликт с Россией, написал аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:38:00+03:00
2025-04-28T10:38:00+03:00
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франциск (хорхе марио бергольо)
дональд трамп
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине, поскольку не начинал конфликт с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Это не война США. Реальность такова, что эти боевые действия были войной Байдена, либералов, и, конечно же, Украины, к сожалению. Но этот конфликт не был войной Штатов или Трампа. Поэтому американцы имеют право выйти из него", — указал эксперт.Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что поражение Украины в конфликте будет также провалом и для США.В среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
https://ria.ru/20250428/unherd-2013771166.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, россия, нато
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дональд Трамп, Россия, НАТО
"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США

Кошкович: Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине, поскольку не начинал конфликт с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
«
"Это не война США. Реальность такова, что эти боевые действия были войной Байдена, либералов, и, конечно же, Украины, к сожалению. Но этот конфликт не был войной Штатов или Трампа. Поэтому американцы имеют право выйти из него", — указал эксперт.
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Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что поражение Украины в конфликте будет также провалом и для США.
В среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.
Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Дональд ТрампРоссияНАТО
 
 
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