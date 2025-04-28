https://ria.ru/20250428/koshkovich-2013781529.html

"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США

"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США - РИА Новости, 28.04.2025

"Это не их война". На Западе поставили Зеленского на место после слов о США

Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине, поскольку не начинал конфликт с Россией, написал аналитик венгерского Центра... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:38:00+03:00

2025-04-28T10:38:00+03:00

2025-04-28T10:38:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп имеет право выйти из мирного процесса по Украине, поскольку не начинал конфликт с Россией, написал аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х."Это не война США. Реальность такова, что эти боевые действия были войной Байдена, либералов, и, конечно же, Украины, к сожалению. Но этот конфликт не был войной Штатов или Трампа. Поэтому американцы имеют право выйти из него", — указал эксперт.Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил, что поражение Украины в конфликте будет также провалом и для США.В среду американский лидер обрушился с критикой на Зеленского из-за его отказа обсуждать уступку территорий, указав, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией.Через два дня агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие с нее санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.В субботу глава Белого дома провел 15-минутную встречу с главой киевского режима перед похоронами папы Франциска в Базилике Святого Петра. Как сообщал телеканал Sky News, они договорились продолжить разговор после церемонии, но встреча так и не состоялась. По данным CNN, Трамп быстро покинул Рим после участия в похоронной процессии.

https://ria.ru/20250428/unherd-2013771166.html

https://ria.ru/20250428/lovushka-2013758866.html

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в мире, сша, украина, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, россия, нато