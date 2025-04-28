https://ria.ru/20250428/korobov-2013465683.html

Коробов: Телекомы стремятся сделать рекламу максимально полезной для всех

Коробов: Телекомы стремятся сделать рекламу максимально полезной для всех - РИА Новости, 28.04.2025

Коробов: Телекомы стремятся сделать рекламу максимально полезной для всех

Трансформация медиапотребления в мире уже затронула совершенно разные каналы поиска и потребления информации; так, потребители все чаще вместо поисковых систем... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:00:00+03:00

2025-04-28T10:00:00+03:00

2025-04-28T10:00:00+03:00

россия

реклама

билайн

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Трансформация медиапотребления в мире уже затронула совершенно разные каналы поиска и потребления информации; так, потребители все чаще вместо поисковых систем идут на маркетплейсы, отметил директор по рекламному бизнесу билайн Евгений Коробов.Он выступил в дискуссионной сессии “Точки соприкосновения с клиентом“, которая прошла в рамках форума операторов связи "Телеком"."На Западе Amazon догоняет Google и в этом году, по разным оценкам, будет контролировать почти четверть западного рынка поисковой рекламы — эта цифра вырастет до 27% в 2026 году. В России схожие тенденции: еще в 2021 году маркетплейсы обогнали поисковые системы по количеству товарных запросов в ряде категорий, а аудиторные данные и рекламные возможности маркетплейсов сегодня становятся драйвером в продвижении и повышении продаж для рекламодателей", - привели в компании слова Коробова.При этом, отметил он, по товарам и услугам доля использования мобильных устройств уже превосходит 50%.В свою очередь, рекламные продукты следуют за клиентом: активно растет доля in-app рекламы, становятся критичными технологии фильтрации "серого" трафика и обеспечения активной заинтересованной аудитории. Массово развиваются автоматизированные рекламные системы на базе ИИ-технологий. Одновременно повышаются требования рекламодателей к оценке эффективности продвижения их продукции.На протяжении последних лет цифровые каналы коммуникации вытесняют традиционные медиа. На фоне нехватки нового рекламного инвентаря в таких традиционных каналах как ТВ, радио и наружная реклама телеком-индустрия активно эволюционирует в новую форму коммуникаций - теперь это еще и связь бренда и потребителей, считает Коробов.Важной предпосылкой этого процесса, полагает он, является то, что качественная и защищенная мобильная связь уже давно воспринимается пользователями как нечто само собой разумеющееся, а скорость интернета в большинстве случаев высока даже в самых дальних уголках нашей страны."С другой стороны, телеком-операторы как b2b-партнеры ежедневно участвуют в бизнес-процессах компаний: это обеспечение качественной коммуникации на всех уровнях деятельности организаций, реализация функции связи между сотрудниками и устройствами, организация каналов передачи данных, облачная инфраструктура, защита и обработка данных. Понимание потребностей клиентов - это дополнительная возможность увеличения количества различных сервисов и услуг, которые можно получать в одном периметре: в том числе рекламные инструменты для коммуникаций бизнеса с его клиентами", - сказал Коробов.Таким образом, роль телеком-бизнеса уже давно шире привычного обеспечения связи. Коробов считает, что в рекламных продуктах вся система провайдера должна работать как слаженный механизм, когда в одном контуре достигаются бизнес-цели всех сторон (паблишеров, ecom-площадок, маркетплейсов, рекламодателей и агентств), а обеспечивается решение задач пользователей и покупателей."Телеком-игроки, обладая технологиями больших данных, ИИ-технологиями предиктивного анализа и определения интересов потребителей, имеют возможность сделать рекламу максимально полезной. К этому мы активно стремимся, развивая технологии и продукты для создания эффективной коммуникации между брендами и потребителями - так, чтобы каждая из сторон решила свои задачи", - резюмировал Коробов.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, реклама, билайн