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Малый бизнес привлек более 5 млрд рублей по низкой ставке через МСП.РФ

Малый бизнес привлек более 5 млрд рублей по низкой ставке через МСП.РФ - РИА Новости, 28.04.2025

Малый бизнес привлек более 5 млрд рублей по низкой ставке через МСП.РФ

Порядка 2 тысяч предпринимателей из 71 региона России за первый квартал этого года получили через Цифровую платформу МСП.РФ микрозаймы в государственных... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:00:00+03:00

2025-04-28T10:00:00+03:00

2025-04-28T11:28:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Порядка 2 тысяч предпринимателей из 71 региона России за первый квартал этого года получили через Цифровую платформу МСП.РФ микрозаймы в государственных микрофинансовых организациях (ГМФО) на общую сумму свыше 5,1 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Корпорации.По сравнению с аналогичным периодом 2024 года объем привлеченного финансирования вырос в 2,5 раза."Платформа МСП.РФ стала единым окном доступа для предпринимателей по мерам развития и поддержки, включая привлечение финансирования. Цифровая среда позволяет дистанционно подать заявку и получить необходимые средства на выгодных условиях. Сделать это максимально просто благодаря стандартизации и унификации документооборота и процедур согласования", – приводит пресс-служба слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.Он подчеркнул, что в регионах все больше заявок на привлечение финансирования поступают в режиме онлайн. Так, например, в Удмуртской Республике и Республике Крым 100% микрозаймов предоставляются ГМФО через Цифровую платформу МСП.РФ.В среднем в первом квартале 2025 года ежедневно через сервис микрозаймов платформы МСП.РФ поступало 72 заявки и заключалось договоров на 82 миллионов рублей. Средний размер микрозайма составлял 2,6 миллиона рублей, средний срок кредитования – 2,5 года, средневзвешенная процентная ставка – 8,9%. Самая низкая средневзвешенная процентная ставка по микрозаймам в 2025 году у ГМФО Санкт-Петербурга (3,09%), Чукотского автономного округа (3,27%), Курганской области (3,8%), Запорожской области (4,44%) и Краснодарского края (4,63%).По данным пресс-службы, 63% микрозаймов получено для пополнения оборотных средств, 32% на инвестиционные цели и 5% на иные цели. Наиболее востребован сервис микрофинансирования среди предпринимателей в сферах реализации продукции и предоставления услуг (24% и 22% от общего объема микрозаймов), а также сельского хозяйства (20%).Лидерами среди регионов по объему микрокредитования через онлайн-сервис на МСП.РФ стали Краснодарский край (520 миллионов рублей), Ростовская область (432 миллиона рублей), Удмуртская Республика (317 миллионов рублей), Республика Татарстан и Республика Крым (292 миллиона рублей и 286 миллионов рублей соответственно).В числе получателей поддержки — оператор рынка запасных частей к сельскохозяйственной технике отечественных производителей ООО "РусАгро" из Ростовской области. Компания в феврале 2025 года получила 5 миллионов рублей по программе "Экспортер" по ставке 8% годовых для расчетов с поставщиками за материалы и комплектующие.В марте 2025 года через Цифровую платформу МСП.РФ два предпринимателя из Анапы получили поддержку в Фонде микрофинансирования Краснодарского края в виде льготного микрозайма "Специальный Анапа" под 2% годовых сроком на 3 года на подготовку гостиничного бизнеса к летнему туристическому сезону в рамках сложившейся в регионе чрезвычайной ситуации.В Республике Татарстан ветеран СВО получил в Фонде поддержки предпринимательства Республики 5 миллионов рублей по программе "Поддержка СВО" под 1% годовых сроком на 3 года для покупки оборудования и открытия швейного производства, а также производства пищевых ингредиентов.Цифровая платформа МСП.РФ разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России и запущена осенью 2023 года для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса.

https://ria.ru/20250425/predprinimateli-2013359556.html

https://ria.ru/20250414/msp-2011219561.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич