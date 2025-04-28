https://ria.ru/20250428/kobejn-2013832023.html

Разбитую гитару Кобейна продали на аукционе в США

Разбитую гитару Кобейна продали на аукционе в США - РИА Новости, 28.04.2025

Разбитую гитару Кобейна продали на аукционе в США

Гитара, разбитая основателем группы Nirvana Куртом Кобейном, была продана на аукционе в США за 101,5 тысяч долларов, сообщает портал TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T14:22:00+03:00

2025-04-28T14:22:00+03:00

2025-04-28T14:22:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Гитара, разбитая основателем группы Nirvana Куртом Кобейном, была продана на аукционе в США за 101,5 тысяч долларов, сообщает портал TMZ со ссылкой на руководителя онлайн-аукциона Gottahaverockandroll Дилана Косински. "Разбитая гитара Курта была продана коллекционеру из Техаса за 101,5 тысяч долларов, когда вчера завершился аукцион... Эта гитара была разбита во время европейского тура Nirvana в 1992 году", - говорится в публикации на сайте портала. Как отмечает TMZ, минимальная ставка за гитару составляла 30 тысяч долларов, за ее приобретение на аукционе боролись минимум пять человек. Подлинность гитары была подтвердил музыкант Big John Duncan, который недолго работал с группой Nirvana в начале 1990-х годов. Портал сообщает, что гитара была куплена за не самую высокую цену - так, одна из гитар Кобейна была продана за 4,5 миллиона долларов. В мае 2023 года американский аукционный дом Julien's Aucitons сообщал, что похожая гитара, также разбитая Кобейном, ушла с молотка почти за 600 тысяч долларов, Курт Кобейн - американский рок-музыкант, наиболее известный как основатель и лидер группы Nirvana. Коллектив стал лауреатом премии "Грэмми" за выступление MTV Unplugged in New York, а номинирован на нее был семь раз. Исполнитель покончил с собой 5 апреля 1994 года в возрасте 27 лет.

https://realty.ria.ru/20250115/kobejn-1993801648.html

https://ria.ru/20241121/tramp-1984969355.html

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