https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html

Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР

Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР - РИА Новости, 28.04.2025

Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР

Минобороны показало совместную боевую работу российских и северокорейских военных в Курской области, видео опубликовала ВГТРК. РИА Новости, 28.04.2025

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специальная военная операция на украине

россия

курская область

кндр (северная корея)

вооруженные силы рф

владимир путин

ким чен ын

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минобороны показало совместную боевую работу российских и северокорейских военных в Курской области, видео опубликовала ВГТРК. На кадрах военнослужащие двух стран зачищают территории от украинских войск и устанавливают российский флаг над церковью.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Сегодня Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания, защите чести своего государства.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013805115.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

россия

курская область

кндр (северная корея)

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Совместная боевая работа военных РФ и КНДР в Курской области Кадры совместной боевой работы в распоряжении РИА Новости. 2025-04-28T18:29 true PT1M04S

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россия, курская область, кндр (северная корея), вооруженные силы рф, владимир путин, ким чен ын, вооруженные силы украины, валерий герасимов