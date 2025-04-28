https://ria.ru/20250428/kndr-2013906823.html
Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР
Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР - РИА Новости, 28.04.2025
Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР
Минобороны показало совместную боевую работу российских и северокорейских военных в Курской области, видео опубликовала ВГТРК. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T18:29:00+03:00
2025-04-28T18:29:00+03:00
2025-04-28T18:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
кндр (северная корея)
вооруженные силы рф
владимир путин
ким чен ын
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Минобороны показало совместную боевую работу российских и северокорейских военных в Курской области, видео опубликовала ВГТРК. На кадрах военнослужащие двух стран зачищают территории от украинских войск и устанавливают российский флаг над церковью.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Сегодня Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания, защите чести своего государства.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013805115.html
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Совместная боевая работа военных РФ и КНДР в Курской области
Кадры совместной боевой работы в распоряжении РИА Новости.
2025-04-28T18:29
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россия, курская область, кндр (северная корея), вооруженные силы рф, владимир путин, ким чен ын, вооруженные силы украины, валерий герасимов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, КНДР (Северная Корея), Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Ким Чен Ын, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов
Минобороны показало кадры совместной работы военных России и КНДР
Минобороны показало кадры боевой работы военных России и КНДР в Курской области