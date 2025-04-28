https://ria.ru/20250428/kndr-2013874693.html

В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных

В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных - РИА Новости, 28.04.2025

В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военные КНДР отличаются своим патриотизмом и хорошей... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T16:49:00+03:00

2025-04-28T16:49:00+03:00

2025-04-28T16:49:00+03:00

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курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военные КНДР отличаются своим патриотизмом и хорошей подготовкой. Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. "Когда я преподавал в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского, то вел занятия в группах слушателей-офицеров ВВС армии КНДР. Это отлично подготовленные офицеры-патриоты, которые показывали глубокие знания военного дела, инженерных специальностей, умело овладевали тактикой и оперативным искусством современной военной авиации", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, хорошо подготовленные физически, военные из КНДР запомнились еще и тем, что на лацкане кителя у каждого из них был значок с портретом первого президента КНДР Ким Ир Сена. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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россия, курская область, леонид ивлев, ким ир сен, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире