Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных - РИА Новости, 28.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 28.04.2025
https://ria.ru/20250428/kndr-2013874693.html
В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных
В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных - РИА Новости, 28.04.2025
В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военные КНДР отличаются своим патриотизмом и хорошей... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T16:49:00+03:00
2025-04-28T16:49:00+03:00
россия
курская область
леонид ивлев
ким ир сен
валерий герасимов
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/02/1502100206_0:0:1989:1118_1920x0_80_0_0_58351121ef6d5f22628c9338b87d8537.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военные КНДР отличаются своим патриотизмом и хорошей подготовкой. Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве. "Когда я преподавал в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского, то вел занятия в группах слушателей-офицеров ВВС армии КНДР. Это отлично подготовленные офицеры-патриоты, которые показывали глубокие знания военного дела, инженерных специальностей, умело овладевали тактикой и оперативным искусством современной военной авиации", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, хорошо подготовленные физически, военные из КНДР запомнились еще и тем, что на лацкане кителя у каждого из них был значок с портретом первого президента КНДР Ким Ир Сена. В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013805115.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150210/02/1502100206_136:0:1627:1118_1920x0_80_0_0_6f6a67e7de4ff4a7fd42ac793e7c0ae0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, леонид ивлев, ким ир сен, валерий герасимов, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Курская область, Леонид Ивлев, Ким Ир Сен, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, В мире
В Госдуме оценили подготовку северокорейских военных

Депутат Ивлев: военные КНДР отличаются патриотизмом и хорошей подготовкой

© AP Photo / Korea News ServiceСеверокорейские военнослужащие
Северокорейские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Korea News Service
Северокорейские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что военные КНДР отличаются своим патриотизмом и хорошей подготовкой.
Ранее в понедельник Центральная военная комиссия КНДР официально сообщила об отправке войск в РФ в соответствии с договором о стратегическом партнерстве.
"Когда я преподавал в Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского, то вел занятия в группах слушателей-офицеров ВВС армии КНДР. Это отлично подготовленные офицеры-патриоты, которые показывали глубокие знания военного дела, инженерных специальностей, умело овладевали тактикой и оперативным искусством современной военной авиации", - сказал Ивлев РИА Новости.
По его словам, хорошо подготовленные физически, военные из КНДР запомнились еще и тем, что на лацкане кителя у каждого из них был значок с портретом первого президента КНДР Ким Ир Сена.
В субботу начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Военнослужащий в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области
Вчера, 12:43
 
РоссияКурская областьЛеонид ИвлевКим Ир СенВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала