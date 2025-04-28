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США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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12:43 28.04.2025 (обновлено: 12:52 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kndr-2013805115.html
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области
Госдеп США в комментарии южнокорейской газете Yonhap потребовал от КНДР прекратить развертывание войск в Курской области. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T12:43:00+03:00
2025-04-28T12:52:00+03:00
владимир путин
государственный департамент сша
вооруженные силы украины
валерий герасимов
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госдеп США в комментарии южнокорейской газете Yonhap потребовал от КНДР прекратить развертывание войск в Курской области."Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это. &lt;...&gt; Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне", — сообщило ведомство изданию.Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе российскому президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В понедельник Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, добавил российский лидер, подчеркнув, что Россия признательна председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР.
https://ria.ru/20250428/simonjan-2013800610.html
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владимир путин, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, украина, мария захарова, сша, в мире
Владимир Путин, Государственный департамент США, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Россия, Украина, Мария Захарова, США, В мире
США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области

Госдеп США обеспокоен из-за участия КНДР в освобождении Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в Пхеньяне
Военнослужащий в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Военнослужащий в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госдеп США в комментарии южнокорейской газете Yonhap потребовал от КНДР прекратить развертывание войск в Курской области.
"Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это. <...> Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне", — сообщило ведомство изданию.
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Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе российскому президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В понедельник Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, добавил российский лидер, подчеркнув, что Россия признательна председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР.
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Владимир ПутинГосударственный департамент СШАВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовРоссияУкраинаМария ЗахароваСШАВ мире
 
 
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