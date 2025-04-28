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США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области

США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

США отреагировали на участие армии КНДР в боях в Курской области

Госдеп США в комментарии южнокорейской газете Yonhap потребовал от КНДР прекратить развертывание войск в Курской области. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T12:43:00+03:00

2025-04-28T12:43:00+03:00

2025-04-28T12:52:00+03:00

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Госдеп США в комментарии южнокорейской газете Yonhap потребовал от КНДР прекратить развертывание войск в Курской области."Третьи страны, такие как КНДР, которые способствовали затягиванию войны между Россией и Украиной, несут ответственность за это. <...> Мы по-прежнему обеспокоены прямым участием КНДР в войне", — сообщило ведомство изданию.Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе российскому президенту Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В понедельник Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область. Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества, добавил российский лидер, подчеркнув, что Россия признательна председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР.

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владимир путин, государственный департамент сша, вооруженные силы украины, валерий герасимов, россия, украина, мария захарова, сша, в мире