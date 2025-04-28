https://ria.ru/20250428/kndr-2013781959.html

Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь

Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь - РИА Новости, 28.04.2025

Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь

Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T10:40:00+03:00

2025-04-28T10:40:00+03:00

2025-04-28T11:53:00+03:00

россия

дмитрий песков

специальная военная операция на украине

корейская народная армия

вооруженные силы рф

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу", — сказал он.По словам пресс-секретаря, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор.Журналисты поинтересовались, нет ли у Владимира Путина в планах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Песков ответил, что пока таких планов нет.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Сегодня Пхеньян официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.Путин, в свою очередь, поблагодарил подразделения Корейской народной армии, подчеркнув, что они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.Он отметил, что северокорейские военнослужащие приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, его статьи 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.Глава государства также выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.

https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

россия

кндр (северная корея)

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Кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области. Видео опубликовала ВГТРК 2025-04-28T10:40 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

россия, дмитрий песков, корейская народная армия, вооруженные силы рф, кндр (северная корея)