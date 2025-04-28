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Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:40 28.04.2025 (обновлено: 11:53 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kndr-2013781959.html
Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь
Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь - РИА Новости, 28.04.2025
Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь
Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T10:40:00+03:00
2025-04-28T11:53:00+03:00
россия
дмитрий песков
специальная военная операция на украине
корейская народная армия
вооруженные силы рф
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу", — сказал он.По словам пресс-секретаря, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор.Журналисты поинтересовались, нет ли у Владимира Путина в планах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Песков ответил, что пока таких планов нет.Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Сегодня Пхеньян официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.Путин, в свою очередь, поблагодарил подразделения Корейской народной армии, подчеркнув, что они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.Он отметил, что северокорейские военнослужащие приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, его статьи 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.Глава государства также выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.
https://ria.ru/20250426/gerasimov-2013578054.html
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
россия
кндр (северная корея)
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Кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области
Минобороны России показало кадры боевой подготовки северокорейских солдат, участвовавших в освобождении Курской области. Видео опубликовала ВГТРК
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россия, дмитрий песков, корейская народная армия, вооруженные силы рф, кндр (северная корея)
Россия, Дмитрий Песков, Специальная военная операция на Украине, Корейская народная армия, Вооруженные силы РФ, КНДР (Северная Корея)

Песков: Россия может при необходимости оказать КНДР военную помощь

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаги КНДР и России на улице в Пхеньяне
Флаги КНДР и России на улице в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Флаги КНДР и России на улице в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Россия при необходимости тоже может оказать КНДР военную помощь в соответствии с договором, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"У нас же действует договор, и по этому договору стороны, собственно, обязались при необходимости оказывать незамедлительную помощь друг другу", — сказал он.
По словам пресс-секретаря, участие корейских солдат в операции по освобождению Курской области показало, насколько эффективно функционирует этот договор.
Журналисты поинтересовались, нет ли у Владимира Путина в планах контактов с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Песков ответил, что пока таких планов нет.
Начальник Генштаба Валерий Герасимов 26 апреля доложил главе государства о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.
Сегодня Пхеньян официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Герасимов: военные КНДР проявили стойкость в бою в Курской области
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Путин, в свою очередь, поблагодарил подразделения Корейской народной армии, подчеркнув, что они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.
Он отметил, что северокорейские военнослужащие приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, его статьи 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.
Глава государства также выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
Убийцы без нервов: разбитые в Курске ВСУ были к этому совершенно не готовы
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковКорейская народная армияВооруженные силы РФКНДР (Северная Корея)
 
 
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