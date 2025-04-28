https://ria.ru/20250428/kndr-2013767591.html

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 28.04.2025

Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область,... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T09:08:00+03:00

2025-04-28T09:08:00+03:00

2025-04-28T10:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

владимир путин

корейская народная армия

кндр (северная корея)

россия

украина

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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщили на сайте Кремля."Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", — указал глава государства.Он выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям."Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", — подчеркнул президент.Путин уточнил, что корейские военные приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, статье 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.Он также добавил, что разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область, положил конец преступной провокации киевского режима, предпринявшего попытку захвата части территории России.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Сегодня Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.

https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html

https://ria.ru/20250428/privet-2013746474.html

https://ria.ru/20250428/kndr-2013746828.html

курская область

кндр (северная корея)

россия

украина

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курская область, владимир путин, корейская народная армия, кндр (северная корея), россия, украина