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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:08 28.04.2025 (обновлено: 10:42 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kndr-2013767591.html
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области - РИА Новости, 28.04.2025
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область,... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T09:08:00+03:00
2025-04-28T10:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
владимир путин
корейская народная армия
кндр (северная корея)
россия
украина
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщили на сайте Кремля.&quot;Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой&quot;, — указал глава государства.Он выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям."Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", — подчеркнул президент.Путин уточнил, что корейские военные приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, статье 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.Он также добавил, что разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область, положил конец преступной провокации киевского режима, предпринявшего попытку захвата части территории России.В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.Сегодня Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
https://ria.ru/20250426/peregovory-2013601871.html
https://ria.ru/20250428/privet-2013746474.html
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курская область
кндр (северная корея)
россия
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курская область, владимир путин, корейская народная армия, кндр (северная корея), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Владимир Путин, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея), Россия, Украина
Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

Путин поблагодарил армию КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщили на сайте Кремля.
«

"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", — указал глава государства.

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Он выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.
«
"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", — подчеркнул президент.
Путин уточнил, что корейские военные приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, статье 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.
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Он также добавил, что разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область, положил конец преступной провокации киевского режима, предпринявшего попытку захвата части территории России.
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.
Сегодня Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВладимир ПутинКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)РоссияУкраина
 
 
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