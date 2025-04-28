Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Путин поблагодарил армию КНДР за участие в разгроме ВСУ в Курской области
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент Владимир Путин поблагодарил подразделения Корейской народной армии, участвовавшие в разгроме украинских боевиков, вторгшихся в Курскую область, сообщили на сайте Кремля.
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"Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества. Высоко это ценим и искренне признательны лично председателю государственных дел товарищу Ким Чен Ыну, всему руководству и народу КНДР. Отдаем должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой", — указал глава государства.
Он выразил уверенность, что отношения дружбы, добрососедства и сотрудничества между Москвой и Пхеньяном, закаленные на поле боя, будут и далее успешно и динамично развиваться по всем направлениям.
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"Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу, наравне с российскими братьями по оружию", — подчеркнул президент.
Путин уточнил, что корейские военные приняли участие в боевых действиях в полном соответствии с международным правом, согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в частности, статье 4, предусматривающей незамедлительное оказание военной помощи при вооруженной атаке на одну из сторон.
Он также добавил, что разгром группировки украинских боевиков, вторгшейся в Курскую область, положил конец преступной провокации киевского режима, предпринявшего попытку захвата части территории России.
В субботу начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от боевиков ВСУ. При этом он особо отметил помощь КНДР в разгроме противника.
Сегодня Пхеньян также официально подтвердил отправку войск в Россию. Как отметили в Центральной военной комиссии КНДР, лидер республики Ким Чен Ын расценил такой шаг как святую миссию по укреплению дружбы и единства между двумя странами, обеспечению их развития и процветания и защите чести своего государства.