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В КНДР назвали союз с Россией великой честью - РИА Новости, 28.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
02:02 28.04.2025 (обновлено: 02:28 28.04.2025)
https://ria.ru/20250428/kndr-2013746828.html
В КНДР назвали союз с Россией великой честью
В КНДР назвали союз с Россией великой честью - РИА Новости, 28.04.2025
В КНДР назвали союз с Россией великой честью
Правительство КНДР считает "великой честью" союзнические отношения с такой "мощной державой", как Россия, говорится в заявлении Центральной военной комиссии... РИА Новости, 28.04.2025
2025-04-28T02:02:00+03:00
2025-04-28T02:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
пхеньян
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Правительство КНДР считает "великой честью" союзнические отношения с такой "мощной державой", как Россия, говорится в заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленном 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун". Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России. "Правительство КНДР считает за великую честь находиться в союзнических отношениях с такой мощной державой, как Российская Федерация, и выражает удовлетворение тем, что участие наших подразделений укрепило боевое содружество между двумя странами и внесло вклад в успешное проведение специальной военной операции России" , - говорится в заявлении ЦВК, которое приводит издание. Также ЦВК выразила уверенность, что "непобедимое боевое содружество" двух стран внесет большой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между КНДР и Россией во всех сферах. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
https://ria.ru/20250428/kndr-2013746656.html
https://ria.ru/20250426/mid-2013612790.html
россия
курская область
пхеньян
кндр (северная корея)
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россия, курская область, пхеньян, кндр (северная корея)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Пхеньян, КНДР (Северная Корея)
В КНДР назвали союз с Россией великой честью

Нодон синмун: союз с Россией является великой честью для КНДР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Флаги России и КНДР . Архивное фото
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СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Правительство КНДР считает "великой честью" союзнические отношения с такой "мощной державой", как Россия, говорится в заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленном 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун".
Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
В КНДР заявили, что будут поддерживать дело армии и народа России
01:59
"Правительство КНДР считает за великую честь находиться в союзнических отношениях с такой мощной державой, как Российская Федерация, и выражает удовлетворение тем, что участие наших подразделений укрепило боевое содружество между двумя странами и внесло вклад в успешное проведение специальной военной операции России" , - говорится в заявлении ЦВК, которое приводит издание.
Также ЦВК выразила уверенность, что "непобедимое боевое содружество" двух стран внесет большой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между КНДР и Россией во всех сферах.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
МИД оценил вклад военных КНДР в освобождение Курской области
26 апреля, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьПхеньянКНДР (Северная Корея)
 
 
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