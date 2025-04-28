https://ria.ru/20250428/kndr-2013746828.html

В КНДР назвали союз с Россией великой честью

В КНДР назвали союз с Россией великой честью - РИА Новости, 28.04.2025

В КНДР назвали союз с Россией великой честью

Правительство КНДР считает "великой честью" союзнические отношения с такой "мощной державой", как Россия, говорится в заявлении Центральной военной комиссии... РИА Новости, 28.04.2025

2025-04-28T02:02:00+03:00

2025-04-28T02:02:00+03:00

2025-04-28T02:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

пхеньян

кндр (северная корея)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896152964_0:0:2519:1418_1920x0_80_0_0_35607c7b5ed2b928dfcc97a102d66782.jpg

СЕУЛ, 28 апр - РИА Новости. Правительство КНДР считает "великой честью" союзнические отношения с такой "мощной державой", как Россия, говорится в заявлении Центральной военной комиссии (ЦВК) КНДР, направленном 27 апреля в партийную газету "Нодон синмун". Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов 26 апреля в докладе президенту РФ Владимиру Путину особо отметил помощь КНДР в разгроме ВСУ в Курской области. Корейские военнослужащие приняли участие в операции по освобождению курского приграничья в соответствии со статьей 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, уточнила официальный представитель МИД России. "Правительство КНДР считает за великую честь находиться в союзнических отношениях с такой мощной державой, как Российская Федерация, и выражает удовлетворение тем, что участие наших подразделений укрепило боевое содружество между двумя странами и внесло вклад в успешное проведение специальной военной операции России" , - говорится в заявлении ЦВК, которое приводит издание. Также ЦВК выразила уверенность, что "непобедимое боевое содружество" двух стран внесет большой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между КНДР и Россией во всех сферах. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.

https://ria.ru/20250428/kndr-2013746656.html

https://ria.ru/20250426/mid-2013612790.html

россия

курская область

пхеньян

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, пхеньян, кндр (северная корея)